Бывшему министру здравоохранения Дагестана продлили арест до апреля

Кировский районный суд Махачкалы 6 февраля продлил арест бывшему министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову

Экс-чиновник будет находиться под стражей до 7 апреля. Также на три месяца продлили арест бывшему замминистра здравоохранения республики Хаджимураду Мирзабекову. Дело в его отношении вновь рассмотрят 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как писали Юга.ру, Танку Ибрагимова задержали 7 июля 2018 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. Суд 9 июля взял его под домашний арест.

На следующий день Ибрагимова, его заместителя и специалистов отдела закупок минздрава рДагестана снова задержали. Против них возбудили еще одно уголовное дело. Чиновников подозревают в создании преступной группы, которая занималась хищениями бюджетных денег.

По данным Федеральной антимонопольной службы, в республике работал преступный картель. В него входили несколько медицинских компаний и представители минздрава. Хищения составили около 7 млрд рублей.