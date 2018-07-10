Бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили на два месяца под домашний арест

Дагестан

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Кировский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова

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«Ибрагимов заключен под домашний арест на один месяц и 29 дней», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Ранее экс-главу минздрава республики задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Задержание проводили сотрудники ФСБ.

Как сообщали Юга.ру, сотрудники правоохранительных органов 28 марта провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана. Министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов 2 апреля написал заявление об отставке.

Суд Чиновники

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