Бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили на два месяца под домашний арест

Кировский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова

«Ибрагимов заключен под домашний арест на один месяц и 29 дней», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Ранее экс-главу минздрава республики задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Задержание проводили сотрудники ФСБ.