Бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили на два месяца под домашний арест
Дагестан Оксана Васильченко
Кировский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова
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«Ибрагимов заключен под домашний арест на один месяц и 29 дней», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.
Ранее экс-главу минздрава республики задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Задержание проводили сотрудники ФСБ.
Как сообщали Юга.ру, сотрудники правоохранительных органов 28 марта провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана. Министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов 2 апреля написал заявление об отставке.
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