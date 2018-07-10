Против экс-главы минздрава Дагестана возбудили еще одно уголовное дело. Его снова задержали

Стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова

Дело в отношении бывшего чиновника возбуждено по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Ибрагимов, его заместитель, а также специалисты отдела госзакупок минздрава РД подозреваются в создании организованной преступной группы, которая специализировалась на хищениях средств республиканского и федерального бюджетов. В частности — в хищении 44 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн рублей при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медучреждений Дагестана.

«В ночь на 10 июля он вновь задержан. Решается вопрос повторного ходатайства перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, а также применения мер пресечения в отношении остальных фигурантов дела», — цитирует «Интерфакс» источника в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщали Юга.ру, Танку Ибрагимова задержали 7 июля по подозрению в превышении должностных полномочий. Задержание проводили сотрудники ФСБ. 9 июля суд направил его под домашний арест. Вместе с ним также был задержан его заместитель.

28 марта силовики провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана. 2 апреля Ибрагимов написал заявление об отставке.