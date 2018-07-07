В Махачкале задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана

Силовики задержали экс-министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова

По данным информированного источника «Интерфакса», Ибрагимова задержали в его доме в Махачкале после проведения обысков. По предварительным данным, бывшего чиновника задержали по делу о хищении денег из бюджета.

Экс-глава министерства здравоохранения Дагестана Ибрагимов покинул свой пост в апреле 2018 года.