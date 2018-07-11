ФАС раскрыла в Дагестане первый картель на рынке лекарств

Дагестан

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла первый картель в Дагестане, который получал доходы на закупках лекарств и медтехники

ФАС провела проверки в министерстве здравоохранения Дагестана и в компаниях «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника» и «Глобалмедтех», по итогам которых в отношении минздрава Дагестана и участников картеля возбудили антимонопольное дело.

Участники сговора занимались закупками медикаментов и медицинской техники. По предварительным данным, доход составил более 7 млрд рублей.

СУ МВД по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).

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Картель выявили после того, как в Дагестан прибыли специалисты антимонопольной службы по приглашению врио главы республики Владимира Васильева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства.

В конце марта силовики провели выемку документов в минздраве Дагестана. 2 апреля министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов написал заявление об отставке. 7 июля сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в превышении должностных полномочий, 9 июля суд направил его под домашний арест, а на следующий день в отношении Ибрагимова возбудили еще одно уголовное дело и снова задержали его.

Коррупция Медицина ФАС

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