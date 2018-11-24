РЖД пустили грузовые поезда по новой ветке в обход Краснодара

В Краснодаре 23 ноября ввели в эксплуатацию железнодорожный обход и пустили рабочее движение поездов

Ожидается, что открытие новой ветки улучшит транспортную ситуацию в краевом центре, потому что транзитные грузовые поезда теперь не будут ходить по линии через Краснодар и Тимашевск на участок Тимашевская — Крымская, сообщили в пресс-службе РЖД.

Сейчас рабочее движение позволяет доставлять строительные грузы, а железнодорожная спецтехника занимается обустройством верхнего строения пути.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» по строительству Олег Тони рассказал, что строительство обхода Краснодара — это часть проекта развития и обновления ж/д инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в рамках которого запланирована реконструкция участка Максим Горький — Котельниково — Тихорецкая — Крымская.

После реализации проекта пропускная способность в сторону южных портов может составить более 125 млн тонн в год. По проекту, автомобильная и железная дороги будут пересекаться на разных уровнях, включая путепроводы для сельхозтехники.