РЖД пустили грузовые поезда по новой ветке в обход Краснодара
В Краснодаре 23 ноября ввели в эксплуатацию железнодорожный обход и пустили рабочее движение поездов
Ожидается, что открытие новой ветки улучшит транспортную ситуацию в краевом центре, потому что транзитные грузовые поезда теперь не будут ходить по линии через Краснодар и Тимашевск на участок Тимашевская — Крымская, сообщили в пресс-службе РЖД.
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Сейчас рабочее движение позволяет доставлять строительные грузы, а железнодорожная спецтехника занимается обустройством верхнего строения пути.
Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» по строительству Олег Тони рассказал, что строительство обхода Краснодара — это часть проекта развития и обновления ж/д инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в рамках которого запланирована реконструкция участка Максим Горький — Котельниково — Тихорецкая — Крымская.
После реализации проекта пропускная способность в сторону южных портов может составить более 125 млн тонн в год. По проекту, автомобильная и железная дороги будут пересекаться на разных уровнях, включая путепроводы для сельхозтехники.
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С начала строительства обхода в 2017 году проложили новую ж/д линию протяженностью 65 км от станции Козырьки до Гречаной через Кореновский, Тимашевский и Калининский районы, а также открыли новые станции Кирпили и Бейсужек. Строительство планировалось завершить к концу 2018 года.
Стоимость проекта составляет 36 млрд рублей, он финансируется из федерального бюджета и средств РЖД.
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