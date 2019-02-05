Надежда Цапок предложила 250 млн рублей юристам за возврат ее сельхозугодий

Мать лидера преступной группировки из станицы Кущевской Сергея Цапка Надежда Цапок предложила российским юристам представлять ее интересы в споре о возврате сельхозугодий

Об этом рассказал директор ООО «Центр юридических технологий (ЦЮТ)» Андрей Карпенко, который консультирует Цапок по правовым вопросам. Он пояснил, что бывшая вледлица ООО «Артекс-Агро» хочет восстановить свои права на землю площадью 5 тыс. га, которая раньше принадлежала ей на правах собственности. После ареста членов банды Цапка пайщица кущевского сельхозпредприятия «Маяк» Анна Данько потребовала суд перевести на нее права покупателя сельхозугодий «Артекс-Агро». Она заявила, что Надежда Цапок в 2005 году купила паи «Маяка» и нарушила ее права на первоочередной выкуп земли. Кущевский районный суд в 2011 году признал Данько владелицей 5 тыс. га земли. Однако позже право на землю перешло к местному предпринимателю Дмитрию Тищаеву и ООО «Агрокомплекс "Кущевский"». Сейчас права на сельхозугодья оспаривают разные граждане. Цапок полагает, что права на сельхозземли перешли к Анне Данько незаконно. По словам Карпенко, есть информация, что схему вывода земли в интересах Данько якобы разработали судья Светлана Мартынова и адвокат Виктория Лесная, которых позже осудили за мошенничество.

Надежда Цапок пообещала юристам, которые будут разбираться в споре о правах на землю, гонорар в 250 млн рублей. Это 50% от оценочной стоимости спорных активов. «Мы отдаем себе отчет в том, что спор будет длительным и сложным, у нашей небольшой юридической компании не хватит ресурсов для участия в процессе», — сказал Карпенко. Юрист добавил, что представители центра рассылают предложения Надежды Цапок лидерам рынка юридических услуг России, пишет «Коммерсантъ».