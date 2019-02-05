Надежда Цапок предложила 250 млн рублей юристам за возврат ее сельхозугодий
Мать лидера преступной группировки из станицы Кущевской Сергея Цапка Надежда Цапок предложила российским юристам представлять ее интересы в споре о возврате сельхозугодий
Об этом рассказал директор ООО «Центр юридических технологий (ЦЮТ)» Андрей Карпенко, который консультирует Цапок по правовым вопросам. Он пояснил, что бывшая вледлица ООО «Артекс-Агро» хочет восстановить свои права на землю площадью 5 тыс. га, которая раньше принадлежала ей на правах собственности.
После ареста членов банды Цапка пайщица кущевского сельхозпредприятия «Маяк» Анна Данько потребовала суд перевести на нее права покупателя сельхозугодий «Артекс-Агро». Она заявила, что Надежда Цапок в 2005 году купила паи «Маяка» и нарушила ее права на первоочередной выкуп земли. Кущевский районный суд в 2011 году признал Данько владелицей 5 тыс. га земли. Однако позже право на землю перешло к местному предпринимателю Дмитрию Тищаеву и ООО «Агрокомплекс "Кущевский"». Сейчас права на сельхозугодья оспаривают разные граждане.
Цапок полагает, что права на сельхозземли перешли к Анне Данько незаконно. По словам Карпенко, есть информация, что схему вывода земли в интересах Данько якобы разработали судья Светлана Мартынова и адвокат Виктория Лесная, которых позже осудили за мошенничество.
Читайте также:
Надежда Цапок пообещала юристам, которые будут разбираться в споре о правах на землю, гонорар в 250 млн рублей. Это 50% от оценочной стоимости спорных активов.
«Мы отдаем себе отчет в том, что спор будет длительным и сложным, у нашей небольшой юридической компании не хватит ресурсов для участия в процессе», — сказал Карпенко.
Юрист добавил, что представители центра рассылают предложения Надежды Цапок лидерам рынка юридических услуг России, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, в 1999 году Надежда Цапок основала ООО «Артекс-агро», которая занималась обработкой 13 тыс. га земли. В 2010 году предприятие запустило ферму на 2,5 тыс. голов молочного стада стоимостью более 1 млрд рублей. В 2012 году компанию продали доверенному лицу семьи.
Позже против «Артекс-Агро» возбудили дело о банкротстве. Часть бывших сельхозугодий компании перешла под контроль «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева», связанной с семьей бывшего губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
В 2011 году Надежду Цапок осудили на три года за мошенничество с субсидиями на 15 млн рублей. Она должна была выйти на свободу в августе 2014 года, однако в марте этого же года над ней начался суд по второму уголовному делу.
В декабре 2014 года Кущевский районный суд приговорил Цапок еще к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей. Ее осудили по делу о мошенничестве при оформлении права собственности на 770 га земли в Раздольненском сельском округе. Позже выяснилось, что часть сделок оформили по поддельным документам, в том числе от имени умерших. В 2016 году за мошенничество с землей Надежде Цапок назначили 7,5 лет лишения свободы.
В сентябре 2018 года Надежда Цапок вышла из колонии и вернулась в Кущевскую. В ноябре она завершила индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.