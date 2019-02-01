Минобороны должно выплатить 150 тыс. рублей дочери погибшего при крушении Ту-154 под Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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31 января суд постановил компенсировать моральный ущерб Ладе Шульгиной, отец которой погиб в авиакатастрофе

Отец Шульгиной — Юрий Новокшанов — был артистом Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Женщина обратилась в Центральный районный суд Новокузнецка. Она заявила, что ансамбль Александрова должен нести ответственность по возмещению вреда в связи с утерей кормильца как работодатель, а Минобороны — как владелец самолета. Дочь артиста требовала по 500 тыс. рублей от ансамбля и Минобороны, а также ежемесячную пожизненную выплату в 22 тыс. рублей.

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Летом прошлого года суд отказал ей во взыскании компенсации, посчитав, что иск нужно было подавать не к Минобороны в целом, а к Военно-воздушным силам РФ, которые владели самолетом Ту-154. Тогда Шульгина подала апелляцию в Кемеровский областной суд.

Облсуд частично удовлетворил иск. Представитель ансамбля на заседании заявил, что с точки зрения охраны труда у работодателя не было никаких нарушений. Прокурор также счел требования Шульгиной завышенными. Он отметил, что женщина не жила со своим отцом и они редко общались. В Минобороны заявили, что Шульгина замужем и имеет постоянный источник дохода.

Суд учел эти доводы и постановил, что Минобороны РФ должно выплатить Шульгиной 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба, пишет «Коммерсантъ».

Как писали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года. Лайнер направлялся в Сирию. При крушении погибли 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа». Уголовное дело возбудили по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). 

В октябре адвокат Игорь Трунов сообщил, что семьи погибших намерены попросить почти 79 млн долларов компенсации.

Авиакатастрофы Суд

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