В аэропорту Ростова с рейса сняли пьяного и ругающегося матом пассажира

Ростовская область

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В аэропорту Платов 30 января с рейса Ростов-на-Дону — Екатеринбург сняли пьяного мужчину

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Командир самолета рассказал полицейским, что решил отстранить от полета пассажира. По его словам, мужчина был пьян и выражался нецензурной бранью. Ему несколько раз делали замечание, но он на них не реагировал, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Нарушителем оказался 33-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции. В отношении мужчины составили административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 20.1 КоАП РФ (Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Ему грозит штраф или арест до пятнадцати суток.

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Как сообщали Юга.ру, 29 января из-за происшествия на борту самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Сочи. На дебошира завели уголовное дело. 

На допросе мужчина рассказал, что купил алкоголь в зоне дьюти-фри, после этого он ничего не помнит.

Авиация Полиция Хулиганство
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