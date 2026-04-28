«Капризный старик». В Краснодаре под другим названием покажут фильм «Проект «Дьявол носит Prada 2»

  Кадр из трейлера к фильму «Дьявол носит Prada 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
В краснодарских кинотеатрах будут показывать продолжение культовой комедийной драмы 2006 года (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 14 мая в Краснодаре будут показывать фильм «Дьявол носит Prada 2», но под другим названием — «Капризный старик».

«Неважно, что носит дьявол. Капризный старик носит… халат», — сказано в описании.

«Дьявол носит Prada 2» — продолжение культовой комедийной драмы 2006 года. Лента спустя 20 лет возвращает зрителей в мир высокой моды, глянцевых журналов и беспощадной Миранды Пристли.

События сиквела разворачиваются в современном мире, где печатные СМИ переживают кризис, а интернет и социальные сети диктуют моду. Сценарий основан на романе Лорен Вайсбергер «Месть носит Prada» 2013 года.

В продолжении задействованы все ключевые актеры оригинального фильма — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Посмотреть фильм «Дьявол носит Prada 2» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».

Напомним, российские сети кинотеатров отказались от показа голливудских блокбастеров в майские праздники.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре под другим названием показывают мультик «Супер Марио: Галактическое кино».

