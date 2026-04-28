В Краснодаре на общественные обсуждения вынесли проект новой трамвайной линии. Главная проблема — снос зданий на пути
Проект опубликовали с опозданием на год
27 апреля пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала проект планировки и межевания территории, где собираются построить новую трамвайную линию от улицы Петра Метальникова до поселка Индустриального. На это обратил внимание портал 93.ru, журналисты которого изучили документацию по планировке территории.
Инициатором проекта является ГК «ИНСИТИ», которая активно застраивает эту часть города — в том числе возводит жилой комплекс «Образцово». Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 8 млрд рублей. Протяженность линии составит около 9 км. Финансирование планируется за счет частных инвестиций застройщиков «ИНСИТИ», «ССК» и «НВМ» при участии городской администрации.
Проектирование трамвайной линии завершилось в апреле 2026 года, хотя мэр Наумов обещал, что документация будет готова еще в мае 2025-го. Сейчас в мэрии идет согласование документации по планировке территории, затем ее отправят на госэкспертизу — на это потребуется еще два месяца.
Замглавы города Надежда Панаетова рассказывала в 2024 году порталу Юга.ру, что в этом районе планируют построить четырехполосную автомобильную дорогу «наподобие улицы Ставропольской» — трамвай посередине и две полосы по бокам.
Одной из главных сложностей проекта остается необходимость сноса капитальных объектов. Для прокладки путей по Топольковому переулку потребуется снос строений — на этом участке всего две полосы движения. Сколько времени уйдет на снос и выкуп земель — пока неясно. Ранее новостной портал «Город» обращал внимание, что краснодарские риелторы продают квартиры в районе Россинского с обещанием трамвая к 2028 году.
В период с 27 апреля по 6 мая (за исключением праздничных дней с 1 по 3 мая) жители Краснодара могут лично ознакомиться с материалами проекта и получить консультации. Экспозиции открыты по двум адресам:
- ул. Коммунаров, 173 (департамент архитектуры и градостроительства): по будням с 10:00 до 12:00.
- ул. Яна Полуяна, 60 (администрация Прикубанского округа): по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.
Кроме того, материалы доступны для изучения в электронном виде: текстовые пояснения и схемы опубликованы на официальном портале городской администрации.
Общественные обсуждения проекта пройдут с 4 по 6 мая. Предложения и замечания можно сделать дистанционно через платформу общественных обсуждений (потребуется авторизация через «Госуслуги») либо очно по указанным выше адресам.
Напомним, трамвайная ветка является ключевым инфраструктурным проектом для жителей быстрорастущих северо-восточных микрорайонов — Россинского, Любимово, КП «Изумрудный город» и ЖК «Дыхание». Население кварталов, прилегающих к улицам Героев-Разведчиков и Восточно-Кругликовской, еще в 2022 году превышало 120 тыс. человек. Жители этих районов сталкиваются с транспортным коллапсом из-за отсутствия альтернатив автомобильному транспорту.
Как писали Юга.ру, краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки.