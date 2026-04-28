27 апреля пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала проект планировки и межевания территории, где собираются построить новую трамвайную линию от улицы Петра Метальникова до поселка Индустриального. На это обратил внимание портал 93.ru, журналисты которого изучили документацию по планировке территории.

Инициатором проекта является ГК «ИНСИТИ», которая активно застраивает эту часть города — в том числе возводит жилой комплекс «Образцово». Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 8 млрд рублей. Протяженность линии составит около 9 км. Финансирование планируется за счет частных инвестиций застройщиков «ИНСИТИ», «ССК» и «НВМ» при участии городской администрации.

Проектирование трамвайной линии завершилось в апреле 2026 года, хотя мэр Наумов обещал, что документация будет готова еще в мае 2025-го. Сейчас в мэрии идет согласование документации по планировке территории, затем ее отправят на госэкспертизу — на это потребуется еще два месяца.

Замглавы города Надежда Панаетова рассказывала в 2024 году порталу Юга.ру, что в этом районе планируют построить четырехполосную автомобильную дорогу «наподобие улицы Ставропольской» — трамвай посередине и две полосы по бокам.

Одной из главных сложностей проекта остается необходимость сноса капитальных объектов. Для прокладки путей по Топольковому переулку потребуется снос строений — на этом участке всего две полосы движения. Сколько времени уйдет на снос и выкуп земель — пока неясно. Ранее новостной портал «Город» обращал внимание, что краснодарские риелторы продают квартиры в районе Россинского с обещанием трамвая к 2028 году.