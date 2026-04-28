Полиция Туапсе задержала журналистку, собиравшую репортаж о последствиях пожаров на нефтебазе
В Туапсе задержали корреспондентку, которая готовила репортаж о последствиях пожара на НПЗ. Она находится в полиции, с ней проводят беседу
28 апреля в 10:40 издание «Кедр»* сообщило, что их корреспондентка Анастасия Троянова пропала в Туапсе. В городе она готовила репортаж об экологических последствиях пожара на нефтебазе.
Журналистка выходила на связь в 8:37, далее ее местоположение оставалось неизвестным, телефон был выключен.
Анастасия успела рассказать коллегам, что ее удерживал мужчина в штатской одежде и кепке с надписью «М 24», похожей на логотип телеканала «Москва 24». Однако сотрудники этого СМИ сейчас не работают в Туапсе.
Коллеги Анастасии не смогли дозвониться до отделов МВД Туапсинского округа и подали заявление в полицию о похищении девушки.
В 11:20 журналистам на горячей линии ОМВД по Туапсинскому району подтвердили, что Троянова находится у них. В данный момент с ней проводят беседу.
Обновлено в 14:50. Анастасию Троянову отпустили из отделения полиции спустя пять часов. Она рассказала, что схвативший ее мужчина оказался местным жителем. Ему не понравилось, что журналистка фотографировала пожар.
«Мимо как раз ехали полицейские и остановились разобраться. Меня посадили в полицейскую машину и отвезли в отделение, забрали только меня. Беседовали вежливо, но интересовались моей работой. Как я поняла, сейчас во всем Туапсе ищут людей, которые постят в соцсетях съемки пожара», — рассказала Анастасия.
Напомним, ночью 28 апреля Туапсе снова подвергся атаке беспилотников. На нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших, по данным оперштаба, нет. Занятия в школах города отменили, жителей близлежаших к НПЗ домов эвакуировали.
Это уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за последние недели. Предыдущие произошли 16 и 20 апреля.
Как писали Юга.ру, 24 апреля кто-то создал дипфейк-интервью с главой Туапсинского округа. В ролике чиновник говорит, что видео нефтяного дождя создано ИИ.
* — Минюст РФ признал издание «Кедр» иноагентом 10 ноября 2023 года.