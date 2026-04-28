Полиция Туапсе задержала журналистку, собиравшую репортаж о последствиях пожаров на нефтебазе

В Туапсе задержали корреспондентку, которая готовила репортаж о последствиях пожара на НПЗ. Она находится в полиции, с ней проводят беседу

28 апреля в 10:40 издание «Кедр»* сообщило, что их корреспондентка Анастасия Троянова пропала в Туапсе. В городе она готовила репортаж об экологических последствиях пожара на нефтебазе.

Журналистка выходила на связь в 8:37, далее ее местоположение оставалось неизвестным, телефон был выключен.

Анастасия успела рассказать коллегам, что ее удерживал мужчина в штатской одежде и кепке с надписью «М 24», похожей на логотип телеканала «Москва 24». Однако сотрудники этого СМИ сейчас не работают в Туапсе.