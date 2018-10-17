Появилось видео с пьяным дебоширом, которого сняли с рейса Сочи — Москва

Краснодарский край, Вся Россия

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МВД России 17 октября предоставило видео с пьяным пассажиром, против которого возбудили производство по делу об административном правонарушении

В ролике видно, что мужчина лежит на полу, подкладывает под голову одежду и неразборчиво требует разбудить его позже. 

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Как сообщали Юга.ру, вечером 16 октября самолет Сочи — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за дебошира. Им оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга. Во время полета мужчина вел себя агрессивно и создавал угрозу безопасности на борту.

В отношении дебошира возбудили производство по делу об административном правонарушении по статье 20.1 и 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Сейчас он находится в комнате административно задержанных до рассмотрения дела судом.

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