В окрестностях Новороссийска расцвели краснокнижные узколистные пионы. Где их искать?

28 апреля «Наша газета Новороссийск» сообщила, что в окрестностях города расцвели краснокнижные узколистные пионы. Это многолетник с ажурной листвой и ярко-красными цветами.

Искать их нужно на горе Ишачка. Добраться туда можно от конечной остановки маршрутки № 32 на улице Краснодарской. От нее следует подняться по Нарзанной балке в лес. Путь составляет около двух километров в одну сторону.