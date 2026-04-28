В окрестностях Новороссийска расцвели краснокнижные узколистные пионы. Где их искать?

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»
На горе Ишачка можно полюбоваться цветущими дикими пионами

28 апреля «Наша газета Новороссийск» сообщила, что в окрестностях города расцвели краснокнижные узколистные пионы. Это многолетник с ажурной листвой и ярко-красными цветами.

Искать их нужно на горе Ишачка. Добраться туда можно от конечной остановки маршрутки № 32 на улице Краснодарской. От нее следует подняться по Нарзанной балке в лес. Путь составляет около двух километров в одну сторону.

Как рассказали в издании, по дороге путещественников ждут красивые виды на Цемесскую бухту, Новороссийск и горы.

Узколистный пион часто встречается на склонах Маркотхского хребта между Новороссийском и Кабардинкой. Однако на маршруте много крутых подъемов и отвесных спусков — добраться туда под силу только опытным походникам.

Узколистный пион — исчезающий вид, занесенный в Красную книгу России и многие региональные.

