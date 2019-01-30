«Мне рассказали, что я хулиганил». Видео допроса дебошира, из-за которого в Сочи посадили летевший в Турцию самолет
Следственный комитет России опубликовал видео допроса жителя Санкт-Петербурга, из-за которого самолет, летевший в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи
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Видео опубликовали на официальном ютуб-канале СКР 29 января.
На допросе мужчина рассказал, что купил алкоголь в зоне дьюти-фри, после этого он ничего не помнит.
«На борту воздушного судна у меня был с собой алкоголь, я его выпил. После этого я не помню. Сотрудники полиции арестовали и показали мне, что я хулиганил», — сказал дебошир.
Как писали Юга.ру, 29 января пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за того, что пьяный пассажир ударил стюардессу.
Дебошира задержали, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
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