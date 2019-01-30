«Мне рассказали, что я хулиганил». Видео допроса дебошира, из-за которого в Сочи посадили летевший в Турцию самолет

Следственный комитет России опубликовал видео допроса жителя Санкт-Петербурга, из-за которого самолет, летевший в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи

На допросе мужчина рассказал, что купил алкоголь в зоне дьюти-фри, после этого он ничего не помнит.

«На борту воздушного судна у меня был с собой алкоголь, я его выпил. После этого я не помню. Сотрудники полиции арестовали и показали мне, что я хулиганил», — сказал дебошир.