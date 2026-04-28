Парад Победы в Новороссийске в этом году проведут без зрителей

  © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    

В Новороссийске 9 мая состоится военный парад. Он пройдет без участия зрителей

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что 9 мая в городе состоится военный парад, но без участия жителей. В социальных сетях главы будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

Отметим, что Новороссийск станет единственным городом в Краснодарском крае, где состоится парад Победы. Украсить город к празднику планируют до 30 апреля.

Напомним, что Краснодар отказался от парада Победы четвертый год подряд из-за требований безопасности. Последний раз он проходил в городе в 2022 году. Тогда же в краевой столице состоялось шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие 115 тыс. человек.

В этом году парады Победы также планируют провести в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске и Владивостоке.

Ранее Юга.ру писали, как в СССР и России отмечали юбилеи Дня Победы.

Безопасность День Победы Новороссийск Парады Праздники СВО

