Парад Победы в Новороссийске в этом году проведут без зрителей

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что 9 мая в городе состоится военный парад, но без участия жителей. В социальных сетях главы будет организована онлайн-трансляция мероприятия. Отметим, что Новороссийск станет единственным городом в Краснодарском крае, где состоится парад Победы. Украсить город к празднику планируют до 30 апреля.

Напомним, что Краснодар отказался от парада Победы четвертый год подряд из-за требований безопасности. Последний раз он проходил в городе в 2022 году. Тогда же в краевой столице состоялось шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие 115 тыс. человек.



В этом году парады Победы также планируют провести в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске и Владивостоке.