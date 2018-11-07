К Бастрыкину обратились родственники жителя Карачаево-Черкесии, заявившего о пытках полицейскими

Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина попросили взять на контроль расследование уголовного дела о пытках жителя Карачаево-Черкесии

Бастрыкину 6 ноября направили письмо родственники экс-директора компании «Газпром газораспределение Черкесск» Гузера Хашукаева, который заявил о пытках полицейскими.

В тексте обращения, на которое ссылается «Коммерсантъ», говорится, что 22 августа автомобиль Хашукаева остановили на посту ДПС. После этого группа мужчин вывезла экс-директора газовой компании в лес и там начала его пытать электротоком. Пострадавший потом рассказал, что от него требовали дать показания по уголовному делу, заведенному восемь лет назад. Хашукаева отпустили после того, как он подписал необходимые показания.

Со слов родственников пострадавшего, пытки устроили сотрудники полиции. Хашукаев смог опоздать только одного человека — полицейского Рустама Жилетежева.

Обращение к главе СКР направили в связи с тем, что, по мнению Хашукаева, расследование уголовного дела затягивается. В нем уточняется, что следователи не пытаются найти других участников пытки. Предполагается, что к организации пыток могут быть причастны другие сотрудники Центра «Э».