В Карачаево-Черкесии суд признал незаконным розыск полицейского, подозреваемого в пытках

Карачаево-Черкесия

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Черкесский городской суд признал незаконным постановление следователей об объявлении в розыск полицейского Рустама Жилетежева, которого подозревают в пытках

Пресс-секретарь Верховного суда Карачаево-Черкесии Солтан Байрамуков сообщил, что адвокат полицейского ранее направил жалобу на постановление следственного комитета об объявлении в розыск его подзащитного. Черкесский горсуд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его, сообщает «Интерфакс».

По словам Байрамукова, решение суда уже вступило в силу.

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Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии 29 августа правоохранители начали проверку после сообщений о пытках. Заявление подал 38-летний Гузер Хашукаев. По его версии, пытки устроили сотрудники полиции. 

Мужчина смог опоздать только одного человека — замначальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева. В его отношении возбудили уголовное дело. Позже полицейского объявили в розыск. Следователи заподозрили, что мужчина умышленно скрывается, препятствуя расследованию.

Полиция пытки Суд Черкесск
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В Карачаево-Черкесии суд признал незаконным розыск полицейского, подозреваемого в пытках

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