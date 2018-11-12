В Карачаево-Черкесии суд признал незаконным розыск полицейского, подозреваемого в пытках

Черкесский городской суд признал незаконным постановление следователей об объявлении в розыск полицейского Рустама Жилетежева, которого подозревают в пытках

Пресс-секретарь Верховного суда Карачаево-Черкесии Солтан Байрамуков сообщил, что адвокат полицейского ранее направил жалобу на постановление следственного комитета об объявлении в розыск его подзащитного. Черкесский горсуд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его, сообщает «Интерфакс».

По словам Байрамукова, решение суда уже вступило в силу.