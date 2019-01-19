Житель Ростовской области пожаловался на пытки в полиции. СК возбудил уголовное дело

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейских, которые превысили должностные полномочия

Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт», представляющий интересы Сергея Мурашова. Его защищает адвокат фонда Анна Лиознова. Дело завели против неустановленных сотрудников сотрудников отдела полиции №2 «Волгодонское».

Весной 2017 года Мурашова задержали, избили в полиции, требуя признание в преступлении, которое молодой человек не совершал. К правозащитникам обратилась мать Мурашова. Она рассказала, что шестеро полицейских избивали ее сына, требуя признания в краже мобильного телефона. Его душили, били и «ставили на растяжку». Не выдержав, Мурашов признался в трех преступлениях, но позже отказался от явки с повинной и рассказал о пытках.

В сентябре 2018 года молодого человека признали виновным в грабеже, однако Ростовский областной суд отменил незаконный приговор. Дело вернули на новое рассмотрение в другом составе судей. Мурашова отпустили под домашний арест из колонии.