Власти Приморья попросили не отправлять тигра Амура на Кубань

Администрация Приморского края попросила Московский зоопарк не отправлять тигра Амура в Краснодарский край

Документ с обращением подписал врио вице-губернатора Приморского края Александр Костенко после многочисленных жалоб и критики жителей Дальнего Востока.

Костенко отметил, что история тигра Амура уникальна и является достопримечательностью региона. Кроме того, в природном парке «Южно-Приморский» есть все условия для содержания животных в естественной среде и экологически комфортных условиях, пишет пресс-служба администрации Приморского края.

«Его (тигра) размещение в регионе влияет на исполнение указа президента РФ, предусматривающего увеличение в субъектах туристического потока, в том числе за счет иностранных туристов», — говорится в обращении.

Директор Амурского филиала WWF Петр Осипов добавил, что не понимает решение передать Амура на Кубань. По его мнению, краснокнижные животные — национальное достояние, которое не должно продаваться.