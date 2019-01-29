Власти Приморья попросили не отправлять тигра Амура на Кубань
Администрация Приморского края попросила Московский зоопарк не отправлять тигра Амура в Краснодарский край
Документ с обращением подписал врио вице-губернатора Приморского края Александр Костенко после многочисленных жалоб и критики жителей Дальнего Востока.
Костенко отметил, что история тигра Амура уникальна и является достопримечательностью региона. Кроме того, в природном парке «Южно-Приморский» есть все условия для содержания животных в естественной среде и экологически комфортных условиях, пишет пресс-служба администрации Приморского края.
«Его (тигра) размещение в регионе влияет на исполнение указа президента РФ, предусматривающего увеличение в субъектах туристического потока, в том числе за счет иностранных туристов», — говорится в обращении.
Директор Амурского филиала WWF Петр Осипов добавил, что не понимает решение передать Амура на Кубань. По его мнению, краснокнижные животные — национальное достояние, которое не должно продаваться.
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Как сообщали Юга.ру, 23 января директор «Приморского Сафари-парка» Дмитрий Мезенцев рассказал, что тигра Амура планируют передать в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров». Мужчина утверждает, что по пути на Кубань животному предстоит пройти карантин, вынести три обездвиживания, прочувствовать авто- и авиаперевозку. После этого хищник попадет в «маленькую клетку-тюрьму».
Тигр Амур прославился в 2015 году, когда подружился с козлом Тимуром, которого привели в вольер хищника как добычу. Однако козел дал отпор тигру, и он не стал его есть. Тимур занял спальное место Амура, заставив его переселиться на крышу. Трансляции из парка собрали несколько миллионов просмотров на YouTube.
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