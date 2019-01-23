Дружившего с козлом тигра Амура отправят на Кубань

Тигра Амура из Приморья планируют отправить в «Парк тигров» в станице Динской

Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края согласовало передачу животного в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров», сообщил Приморский «Сафари парк» на своей странице в фейсбуке.

В 2012 году в Приморский «Сафари-парк» на временное содержание передали самку и самца амурского тигра. Теперь министерство приняло решение отдать животное в Краснодарский край, так как в Приморском парке «отсутствует возможность оставить животных в связи с недостаточной материально-технической базой».

При этом руководство Приморского парка считает, что тигра нужно оставить у них.

«Тигру Амуру предстоит пройти карантин, вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае (в Приморском Сафари-парке у тигра Амура вольера размером с футбольное поле)», — написал директор Приморского «Сафари-парка» Дмитрий Мезенцев.

Директор НП «Парк тигров» в станице Динской Александр Пшеничный заявил, что разговоры о переезде тигра беспредметны. По его словам, это только планируется, никаких конкретных договоров с министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края не было, пишут РИА «Новости».

Тигр Амур прославился в 2015 году, когда подружился с козлом Тимуром. Последнего привели в вольер хищника как добычу. Однако Тимур дал отпор тигру, поэтому он не стал его есть. Козел занял спальное место хищника, заставив его переселиться на крышу. Трансляции из парка собрали несколько миллионов просмотров на YouTube.