Между Сочи и Турцией планируют пустить паром
Между Сочи и двумя турецкими городами собираются открыть паромное сообщение
Реализация программы пройдет в два этапа. В первой декаде февраля установят постоянное паромное сообщение между портами Самсун и Имеретинский для доставки на курорт сезонных овощей и фруктов. Грузовые паромы будут курсировать между городами два раза в неделю. По предварительным данным объем грузоперевозок составит 600-700 тонн в неделю.
«В мае планируется возобновить прямое морское сообщение между Сочи и Трабзоном. Два раза в неделю суда будут перевозить пассажиров и легковой транспорт», — сообщила пресс-служба агентства внешнеэкономических и региональных связей Сочи.
Читайте также:
Специалисты агентства отметили, что этот маршрут даст дополнительный импульс туристическому сектору Сочи и соседних регионов России, а также привлечет туристов с черноморского побережья Турции и Грузии.
Кроме того, возобновятся культурные и деловые связи между Сочи и турецкими городами: школьные и студенческие обмены, совместное проведение фестивалей и выставок.
Напомним, что Трабзон является городом-побратимом Сочи.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года мэр Сочи Анатолий Пахомов договорился с главами турецких прибрежных городов и болгарской Варны о возможном запуске летом 2019-го международных круизных перевозок.
Сейчас в Черном море работает только один российский круизный лайнер — «Князь Владимир». Он следует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.
Ранее планировалось сделать круизную линию по маршруту Сочи — Крым — Стамбул, но турецкая сторона отказалась принимать судно из Крыма, однако переговоры по этому поводу продолжились.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
И другие события Краснодара с 25 по 27 января
Чем заняться в выходные 26-27 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.