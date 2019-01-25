Между Сочи и Турцией планируют пустить паром

Краснодарский край, В мире

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Между Сочи и двумя турецкими городами собираются открыть паромное сообщение

Реализация программы пройдет в два этапа. В первой декаде февраля установят постоянное паромное сообщение между портами Самсун и Имеретинский для доставки на курорт сезонных овощей и фруктов. Грузовые паромы будут курсировать между городами два раза в неделю. По предварительным данным объем грузоперевозок составит 600-700 тонн в неделю.

«В мае планируется возобновить прямое морское сообщение между Сочи и Трабзоном. Два раза в неделю суда будут перевозить пассажиров и легковой транспорт», — сообщила пресс-служба агентства внешнеэкономических и региональных связей Сочи.

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Специалисты агентства отметили, что этот маршрут даст дополнительный импульс туристическому сектору Сочи и соседних регионов России, а также привлечет туристов с черноморского побережья Турции и Грузии.

Кроме того, возобновятся культурные и деловые связи между Сочи и турецкими городами: школьные и студенческие обмены, совместное проведение фестивалей и выставок.

Напомним, что Трабзон является городом-побратимом Сочи.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года мэр Сочи Анатолий Пахомов договорился с главами турецких прибрежных городов и болгарской Варны о возможном запуске летом 2019-го международных круизных перевозок.

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Сейчас в Черном море работает только один российский круизный лайнер — «Князь Владимир». Он следует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.

Ранее планировалось сделать круизную линию по маршруту Сочи — Крым — Стамбул, но турецкая сторона отказалась принимать судно из Крыма, однако переговоры по этому поводу продолжились.

Курорты и туризм Сочи Транспорт Черное море
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Между Сочи и Турцией планируют пустить паром

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