Между Сочи и Турцией планируют пустить паром

Между Сочи и двумя турецкими городами собираются открыть паромное сообщение

Реализация программы пройдет в два этапа. В первой декаде февраля установят постоянное паромное сообщение между портами Самсун и Имеретинский для доставки на курорт сезонных овощей и фруктов. Грузовые паромы будут курсировать между городами два раза в неделю. По предварительным данным объем грузоперевозок составит 600-700 тонн в неделю. «В мае планируется возобновить прямое морское сообщение между Сочи и Трабзоном. Два раза в неделю суда будут перевозить пассажиров и легковой транспорт», — сообщила пресс-служба агентства внешнеэкономических и региональных связей Сочи.

Специалисты агентства отметили, что этот маршрут даст дополнительный импульс туристическому сектору Сочи и соседних регионов России, а также привлечет туристов с черноморского побережья Турции и Грузии. Кроме того, возобновятся культурные и деловые связи между Сочи и турецкими городами: школьные и студенческие обмены, совместное проведение фестивалей и выставок. Напомним, что Трабзон является городом-побратимом Сочи. Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года мэр Сочи Анатолий Пахомов договорился с главами турецких прибрежных городов и болгарской Варны о возможном запуске летом 2019-го международных круизных перевозок.