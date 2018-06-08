Первая «Комета» из Сочи в Батуми отправится 12 июня

Грузинский перевозчик возобновляет морское сообщение между Батуми и Сочи

Отправление первого рейса из Сочи назначено на 12 июня, сообщили порталу Юга.ру в компании «Экспресс Батуми».

«Планируется совершать рейсы один раз в неделю, по вторникам. При увеличении пассажиропотока возможно введение дополнительного рейса», — отметили в компании.

Как сообщали Юга.ру, рейсы будет выполнять быстроходное судно на подводных крыльях «Комета», рассчитанное на 114 пассажиров.

В 2017 году морское сообщение между Сочи и Батуми возобновилось 31 мая. За летнюю навигацию было перевезено около 2 тыс. пассажиров.