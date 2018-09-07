Как работает единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир»

В августе лайнер «Князь Владимир» возобновил круизное сообщение между Сочи и Крымом. Это пока единственный российский круиз в Черноморском регионе. Чтобы отправиться в морское путешествие, туристам не нужны загранпаспорта и визы. «Князь Владимир» ничем не уступает зарубежным круизным лайнерам. Журналисты портала Юга.ру познакомились с членами экипажа и отдыхающими, узнали, как кормят и чем развлекают здесь гостей, как проходит плавание из Сочи в Ялту и Севастополь и обратно.

«Князь Владимир» — комфортабельный девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. Лайнер идет со скоростью 16 узлов, то есть около 29 км/ч, здесь 300 гостевых кают и 600 мест. Экипаж солидный — 250 человек.

На лайнере есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием по системам «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и магазин сувениров.

Лайнер следует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.

За штурвалом В рубке управления лайнером над штурвалом — иконы святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков, и святого равноапостольного князя Владимира. Свое название теплоход получил не случайно: с именем князя Владимира связано множество исторических мест на Черноморском побережье, где проходит круизный маршрут.

Капитан лайнера тоже Владимир — Владимир Маньков в море с 1967 года, с 1983‑го работает в должности капитана. На разных судах обошел весь мир. По его словам, с детства мечтал о кораблях и поступать собирался только в мореходку — других мыслей не было. Сначала окончил училище в Ростове-на-Дону, затем — академию в Новороссийске.

Владимир Маньков капитан круизного лайнера

«Я работал на всех судах, кроме тех, что с атомным двигателем. В послужном списке — и танкеры, и сухогрузы, и химовозы, и пассажирские суда. На круизных судах работал в Греции, возил туристов по островам Средиземного моря. В круизном маршруте Сочи — Крым мой любимый город, конечно же, Новороссийск, где я родился. Отпуск всегда провожу дома — для меня это лучший отдых».

Скорость судна во время круиза варьируется. В Новороссийск «Князь Владимир» идет малым ходом, так как дистанция маленькая — 96 миль, а для ее прохождения есть целая ночь. Зато из Севастополя до Сочи должны успеть добраться за сутки: здесь судно идет уже полным ходом — со скоростью 15,5 узла.

В штурманском составе лайнера новичков нет. Например, третий помощник капитана сознательно пришел на теплоход с понижением в должности — до этого был вторым. Он раньше ходил на сухогрузе, а к членам экипажа пассажирских судов требования более высокие.

Плавучий отель Театр начинается с вешалки, а плавучий отель — с ресепшена, который украшает символическая роза ветров. В каждой каюте лайнера есть кондиционер, душ и санузел, а в большинстве — телевизоры, холодильники и телефоны внутренней связи.

Наталья Лободина управляющая судовым отелем

«Есть каюты трех категорий: внутренняя, внешняя и люкс. Все небольшие, но очень уютные. У нас всегда свежее белье, косметика, приветливый, вежливый и добродушный персонал. Стюарды убирают номера с 9 до 12 часов, пока гости на завтраке или в бассейне. За каждым закреплено от 10 до 12 кают. Они встречают и провожают гостей, отвечают на любые вопросы. Морской воздух, удобные кровати, вкусная еда. Что еще нужно для путешествия?»

На время рейса на борту размещают не больше 600 пассажиров. Такое решение приняла компания «Черноморские круизы», чтобы обеспечить комфортный отдых. Это позволяет избежать очередей на шведской линии, в общественных зонах у бассейна или в концертном зале. Утро на корабле начинается с зарядки на шестой палубе, после — аквааэробика или просто плавание в бассейне. Шестая палуба — прогулочная. На корабельном «терренкуре» длиной почти 300 метров стоит ротанговая мебель.

Смена впечатлений Каждый день туристы просыпаются в новом порту. Недельное путешествие на «Князе Владимире» стартует и заканчивается в Сочи. В порты Новороссийска и Севастополя судно заходит на один день, в Ялте — двухдневная стоянка. Начинать и заканчивать круиз можно в любом из городов маршрута.

В 2018 году в расписании береговых экскурсий появились десять новых маршрутов, в том числе поездки в геленджикский «Сафари-парк», «Викинг-парк», обсерваторию и на Инкерманский завод марочных вин в Севастополе. Больше всего путешественников интересуют достопримечательности Южного берега Крыма.

Дария Янгалиева администратор экскурсионного бюро

«Мы предлагаем экскурсии по Сочи, Новороссийску, Ялте и Севастополю. Наибольшей популярностью пользуются обзорные и исторические. Пальма первенства пока у Ялты. Особенно любят гости поездку на гору Ай-Петри с посещением Ласточкина гнезда и экскурсию в Ливадийский и Воронцовский дворцы».

В прошлом круизе одна из туристок отмечала на лайнере юбилей — 80 лет. Путевку ей подарили внуки. На борту у гостей множество развлечений. Одно из самых популярных шоу — «Алло, мы ищем таланты».

Елена Новикова арт-директор круизного лайнера

«Максимальное число аниматоров на судне — 20. Есть у нас и приглашенные хедлайнеры, например Игорь Серебряный — звезда сериала "Универ". Программа мероприятий на лайнере идет в режиме нон-стоп. У нас много разных активностей. Целая команда хореографов учит гостей танцевать в стиле латино, классику, фанк, джаз. После обеда начинаются мастер-классы по живописи, прикладному искусству. Отдельная программа для детей: хореография, ритмика, рисование. Каждый вечер проходят концерты, дискотеки, звучит лаунж, живая музыка. Мы приглашаем артистов со всей России».

Жалуются гости на... то, что здесь вкусно и красиво кормят. Соблюдать диету на корабле никакой силы воли не хватит. Шеф-повар круизного лайнера — Николай Маркарян. Раньше он работал в образовательном центре «Сириус», пятизвездочном швейцарском международном отеле, кормил VIP-гостей Олимпийских игр и «Формулы-1».

Николай Маркарян шеф-повар круизного лайнера

«Наша святая святых — ресторан "Ривьера" на пятой палубе, где питается большинство гостей круизного судна. Особенность шведского стола — душа и сердце. За всем я слежу лично. Каждое блюдо, вплоть до банальных нарезок, обязательно пробую сам, все корректирую, никогда с кухни не ухожу. Мое любимое авторское блюдо — утиная грудка в грушевом пюре. Такой нигде больше не попробуете — могу заявить с полной ответственностью. Это блюдо ломает в корне все стереотипы о приготовлении утки. Его подают в судовом ресторане "Князь Владимир"».

Динамичный отдых Этим летом на лайнере путешествовала группа туристов из Германии. Но большинство гостей круиза — россияне.

Елена Чернышова из Норильска отправилась в круиз с двумя детьми, Павлом (3 года) и Анастасией (9 лет). — Кормят вкусно, команда приветливая. Пассажирам на корабле уделяют много внимания, что важно. Я очень люблю фрукты — их было достаточно и на завтрак, и на обед, и на ужин. Мы в круизе всего три дня. Приятно, что все еще впереди. Дети на лайнере смотрят мультфильмы, ходят в игровую комнату и бассейн, занимаются с аниматорами, делают аквариум. Программа насыщенная и интересная, — рассказала Елена.

Ольга Девяткина из города Сарова, Нижегородская область: — Мы сели в Сочи. Были в круизе семь дней. Качка не ощущалась, и я не слышала, чтобы кто-нибудь из пассажиров страдал морской болезнью. В бассейнах плескались без конца. А еще мы с удовольствием ездили на экскурсии. Можно сказать, у нас был винный тур. Посетили Абрау-Дюрсо, инкерманские винные подвалы. Это не первый круиз для меня, я уже бывала на океанских лайнерах — мне есть с чем сравнивать, — поделилась Ольга.

Илья и Людмила Токмаковы из подмосковного Королева: — Мы первый раз в таком круизе. Сели на теплоход в Новороссийске. В плавании уже шестой день. Сейчас торопимся на экскурсию по Сочи. Впечатления о круизе хорошие. Больше всего запомнились Ялта и Севастополь. На теплоходе прекрасный уровень обслуживания, отличная кухня. Чувствуется, что команда работает слаженно, — рассказали пассажиры лайнера.