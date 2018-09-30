Сочи договорился с городами Турции и Болгарии о запуске круизов

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил о договоренности с главами турецких прибрежных городов и болгарской Варны о возможном запуске следующим летом международных круизных перевозок

Перспективы развития круизного сообщения стороны обсудили в рамках международной деловой «Встречи лидеров». По словам Пахомова, договор о создании морских перевозок путешественников по Черному морю планируется подписать, когда будут определены все детали.

«Мы сегодня очень довольны теми результатами, которые достигли, и мы увидели, что нам придется много еще поработать. Прежде всего, мы создали две рабочие группы. Первая — это туроператоры Сочи и России, Турции, Болгарии, скорее всего, к нам подключатся и туроператоры Грузии. Это одна рабочая группа, которая выработает взаимодействие между собой, что немаловажно. А вторая рабочая группа, которая должна появится, — это руководители морских портов. Прежде всего, это два основополагающих морских порта — Стамбул и Сочи. Но, естественно, и другие города Турции и Болгарии подключатся. Договор будет подписан, но нужна конкретика», — сказал мэр курорта.

Он отметил, что над детализацией предметов договора профильные специалисты будут работать с туроператорами в Турции и Болгарии.

В ходе переговоров представители сочинской и турецкой сторон также обсудили вопросы создания различных видов туров.

Встречный визит представителей Сочи в Стамбул состоится в начале следующего года. Планируется, что там и будет заключен договор о создании международного круизного сообщения, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Агентству ТАСС Пахомов уточнил, что регулярное круизное сообщение между курортными городами стран Черноморского бассейна планируется запустить 1 июня 2019 года.