Краснодарский военный судья: Мама сбитой девушки хочет с меня 3 млн рублей

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров рассказал детали ДТП, произошедшего 21 декабря

Как сообщали Юга.ру, 14 января в интернете появилось видео с места ДТП на пересечении улиц Тургенева и Стахановской, в результате которого сбили 18-летнюю девушку. Авария произошла 21 декабря. По словам пострадавшей, за рулем машины, которая ее сбила, находился судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров.

Пострадавшая рассказала порталу Юга.ру, что после ДТП судья стал предлагать ей деньги. Прибывшие на место происшествия полицейские не стали его проверять на алкоголь из-за того, что он является судьей.

В Краснодарском гарнизонном военном суде порталу Юга.ру подтвердили участие Арсена Крикорова в ДТП.

Крикоров рассказал «Комсомольской правде», что родственники потерпевшей хотят получить от него 3 млн рублей.

«Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там, и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об этом стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят 3 млн рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день», — заявил судья.