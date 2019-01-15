В Краснодарском гарнизонном военном суде подтвердили участие судьи в ДТП, в котором пострадала девушка
В Краснодарском гарнизонном военном суде прокомментировали сообщения о ДТП, в котором замешан судья Арсен Крикоров
«Руководство Краснодарского гарнизонного военного суда располагает информацией об имевшем место в декабре 2018 года дорожно-транспортном происшествии, участником которого являлся судья Арсен Крикоров», — говорится в сообщении суда, которое поступило порталу Юга.ру.
В тексте письма уточняется, что компетентные должностные лица рассматривают вопрос о проведении служебной проверки в отношении Крикорова.
Как сообщали Юга.ру, на пешеходном переходе на пересечении улиц Тургенева и Стахановской 21 декабря сбили 18-летнюю девушку. Информация и видео с места происшествия появилось в соцсетях 14 января. В соцсетях сообщалось, что виновником ДТП может быть военный судья из Краснодара Арсен Крикоров. Пострадавшая рассказала подробности аварии.
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