В Краснодарском гарнизонном военном суде подтвердили участие судьи в ДТП, в котором пострадала девушка

В Краснодарском гарнизонном военном суде прокомментировали сообщения о ДТП, в котором замешан судья Арсен Крикоров

«Руководство Краснодарского гарнизонного военного суда располагает информацией об имевшем место в декабре 2018 года дорожно-транспортном происшествии, участником которого являлся судья Арсен Крикоров», — говорится в сообщении суда, которое поступило порталу Юга.ру. В тексте письма уточняется, что компетентные должностные лица рассматривают вопрос о проведении служебной проверки в отношении Крикорова.