В России хотят ужесточить правила для приемных родителей и разрешить усыновлять одного ребенка в год

Министерство просвещения РФ завершило работу над законопроектом, который ужесточает требования для тех, кто хочет усыновить или взять под опеку детей

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2021 года и наложит запрет на усыновление более одного ребенка в год. По мнению авторов проекта, нововведение поможет ребенку успешно адаптироваться в семье и снизит риск возврата в детский дом.

Законопроект также подразумевает обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. При этом Конституционный суд снимет жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными, если это «отвечает интересам ребенка», пишет «Коммерсантъ».

Напомним, законопроект, по которому люди с гепатитом С и ВИЧ смогут усыновлять детей, появился в декабре 2018 года.