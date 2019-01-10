В России хотят ужесточить правила для приемных родителей и разрешить усыновлять одного ребенка в год

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Министерство просвещения РФ завершило работу над законопроектом, который ужесточает требования для тех, кто хочет усыновить или взять под опеку детей

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Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2021 года и наложит запрет на усыновление более одного ребенка в год. По мнению авторов проекта, нововведение поможет ребенку успешно адаптироваться в семье и снизит риск возврата в детский дом.

Законопроект также подразумевает обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. При этом Конституционный суд снимет жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными, если это «отвечает интересам ребенка», пишет «Коммерсантъ».

Напомним, законопроект, по которому люди с гепатитом С и ВИЧ смогут усыновлять детей, появился в декабре 2018 года.

Закон запрещает приемным родителям менять место проживания по своему усмотрению. Переехать усыновители смогут после того, как орган опеки и попечительства поверит жилищно-бытовые условия в новом доме. 

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Согласно распоряжению от 18 мая 2009 года, сейчас в приемной семье не должно быть больше восьми детей, но эта норма носит рекомендательный характер. 

Как писали Юга.ру, в августе 2018 года глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что необходимо ужесточить требования к усыновителям. 

ВИЧ Дети Законопроекты Семья
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