В России хотят ужесточить правила для приемных родителей и разрешить усыновлять одного ребенка в год
Министерство просвещения РФ завершило работу над законопроектом, который ужесточает требования для тех, кто хочет усыновить или взять под опеку детей
Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2021 года и наложит запрет на усыновление более одного ребенка в год. По мнению авторов проекта, нововведение поможет ребенку успешно адаптироваться в семье и снизит риск возврата в детский дом.
Законопроект также подразумевает обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. При этом Конституционный суд снимет жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными, если это «отвечает интересам ребенка», пишет «Коммерсантъ».
Напомним, законопроект, по которому люди с гепатитом С и ВИЧ смогут усыновлять детей, появился в декабре 2018 года.
Закон запрещает приемным родителям менять место проживания по своему усмотрению. Переехать усыновители смогут после того, как орган опеки и попечительства поверит жилищно-бытовые условия в новом доме.
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Согласно распоряжению от 18 мая 2009 года, сейчас в приемной семье не должно быть больше восьми детей, но эта норма носит рекомендательный характер.
Как писали Юга.ру, в августе 2018 года глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что необходимо ужесточить требования к усыновителям.
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