Больным гепатитом С и ВИЧ хотят разрешить усыновлять детей в России

В Госдуму внесли законопроект, по которому люди с гепатитом С и ВИЧ смогут усыновлять детей

Текст проекта опубликовали на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке к документу сказано, что суды смогут отступать от ст. 127 Семейного кодекса РФ, в которой перечислены лица, имеющие право быть усыновителями.

Теперь люди с гепатитом С или ВИЧ смогут усыновить детей, если они уже долгое время жили с ними. При этом процедура обязательно должна проходить в интересах ребенка.

«Ребенок в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с этим лицом, если из установленных судом обстоятельств в их совокупности следует, что усыновление позволяет юридически оформить эти отношения и отвечает интересам ребенка», — сказано в документе.