Экс-руководство «Крайинвестбанка» будут судить за мошенничество с землей на Большом острове в Краснодаре

В Ленинский районный суд Краснодара направили дело против бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «Крайинвестбанк (КИБ)» Василия Попандопуло и директора ООО «Южный полюс» Дениса Попереко

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году после того, как из собственности Краснодара незаконно вывели участок на острове в пойме реки Кубань, прилегающей к парку «Солнечный остров».

В 2014 году землю арендовала компания «Кубанская нива», чтобы создать там гольф-клуб. На участке построили склад для спортивного инвентаря, затем арендаторы выкупили у муниципалитета прилегающую территорию площадью 190 га без торгов по льготной цене — за 211 млн рублей. Рыночная стоимость земли составляет 2,7 млрд рублей.

В 2015 году землю несколько раз перепродавали, в итоге владельцем стал «Крайинвестбанк», учредитель которого — администрация Краснодарского края. Банк продал участок под жилищное строительство группе компаний за 7 млрд рублей.

После этого прокуратура потребовала вернуть участок городу, указав на подозрительные обстоятельства сделок — они проходили между аффилированными лицами с промежутком в несколько дней, а цена, по которой участок выкупили у мэрии, оказалась значительно ниже рыночной.

Во время расследования стало известно, что сделку инициировало руководство банка. В 2013 году у финансовой компании скопился долг в 6 млрд рублей, который мог стать причиной отзыва лицензии. Поэтому банк обменял проблемные активы на участок земли в пойме Кубани.

Следствие считает, что незаконную схему приобретения прав на участок провели через подконтрольные фирмы — «Кубанская нива», «Новороссталь», «Лагуна», «Самшит». Учредитель подконтрольной фирмы «Южный полюс» Денис Попереко занимался оформлением кадастровых документов, в которые внесли ложные данные о цене недвижимости.