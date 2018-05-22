Территорию Большого острова в краснодарском парке перевели в зону зеленых насаждений. Что это значит?

Гордума Краснодара перевела территорию Большого острова в статус зоны зеленых насаждений

Решение приняли на 55-м заседании городской Думы. Правила землепользования и застройки привели в соответствие с Генеральным планом Краснодара. Большой остров ранее значился как «зона зеленых насаждений общего пользования» (РО) и «общественно-деловая зона местного значения» (ОД.2). Теперь у острова один вид территориального зонирования — зона зеленых насаждений общего пользования.

Ранее о переводе Большого острова в статус зоны зеленых насаждений договорились на заседании комиссии по землепользованию и застройке, потом были публичные слушания.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Михаил Фролов заявил, что предлагаемые изменения позволят не допустить застройки на острове и сохранить территорию как зеленую зону , сообщает пресс-служба городской администрации. То, что на острове не будет никакой застройки, обещал главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

Дальнейшая судьба острова неясна: 17 августа 2017 года губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил: «Как эта территория в дальнейшем будет облагораживаться — решим совместно с жителями. Мы должны максимально сохранить здесь зеленые насаждения, не допустить появления в этой зоне капитальных строений. Парк должен остаться парком».

Остров Большой в юго-восточной части Краснодара, окруженный озером Старая Кубань, когда-то был левым берегом Кубани — до того момента, как в XIX веке река изменила свое русло. 100–150 лет назад остров был покрыт дубовым лесом.