Службы такси Краснодара рассказали о тарифах в новогоднюю ночь

Краснодарский край

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Перевозчики Краснодара рассказали, будут ли повышать тарифы в ночь с 31 декабря на 1 января

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В группе компаний «Везет» (включает службу такси «Сатурн», сервисы «Везет» и Fasten) порталу Юга.ру рассказали, что пока размер тарифов не определен, так как «Везет» — это информационный сервис, который распределяет заказы.

«У нас нет собственного автопарка и водителей в найме, мы работаем по тарифам перевозчиков, которые зависят от спроса на услугу в конкретной дорожной ситуации», — объяснили в пресс-службе компании.

Представитель компании отметил, что в последние несколько лет стоимость поездки на такси в праздники незначительно отличается от обычных тарифов, добавив, что увеличение стоимости необходимо для удовлетворения повышенного спроса. Иначе активным водителям невыгодно делать выбор в пользу работы, отказываясь от семейного застолья.

Операторы «Яндекс.Такси» рассказали, что в их сервисе тарифы меняются каждую минуту. В новогоднюю ночь стоимость будет зависеть от ситуации на дорогах.

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В компаниях Uber и TapTaxi заявили, что не владеют информацией о том, насколько поднимутся тарифы в Новый год.

В сервисе такси Gett сообщили, что пока не знают, повысятся тарифы или нет. В компании допустили возможность того, что цены сохранятся на прежнем уровне.

Как сообщали Югаю.ру, в Краснодаре в ночь на 1 января продлят работу трамваев, троллейбусов и автобусов.

Автомобили Бизнес-сообщество Новый год Такси Транспорт

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