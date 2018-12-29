Службы такси Краснодара рассказали о тарифах в новогоднюю ночь

Перевозчики Краснодара рассказали, будут ли повышать тарифы в ночь с 31 декабря на 1 января

В группе компаний «Везет» (включает службу такси «Сатурн», сервисы «Везет» и Fasten) порталу Юга.ру рассказали, что пока размер тарифов не определен, так как «Везет» — это информационный сервис, который распределяет заказы. «У нас нет собственного автопарка и водителей в найме, мы работаем по тарифам перевозчиков, которые зависят от спроса на услугу в конкретной дорожной ситуации», — объяснили в пресс-службе компании.

Представитель компании отметил, что в последние несколько лет стоимость поездки на такси в праздники незначительно отличается от обычных тарифов, добавив, что увеличение стоимости необходимо для удовлетворения повышенного спроса. Иначе активным водителям невыгодно делать выбор в пользу работы, отказываясь от семейного застолья. Операторы «Яндекс.Такси» рассказали, что в их сервисе тарифы меняются каждую минуту. В новогоднюю ночь стоимость будет зависеть от ситуации на дорогах.

В компаниях Uber и TapTaxi заявили, что не владеют информацией о том, насколько поднимутся тарифы в Новый год. В сервисе такси Gett сообщили, что пока не знают, повысятся тарифы или нет. В компании допустили возможность того, что цены сохранятся на прежнем уровне.