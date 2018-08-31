«По Московской не таксуют, а жаль». Зачем Fasten запустил эксперимент с речным такси «Плывет»?

В начале недели в социальных сетях Краснодара начали активно обсуждать информацию о запуске речного такси «Плывет». Реклама сайта компании сначала появилась в нескольких местных пабликах, а потом веером распространилась по страничкам интернет-пользователей. Позднее в блоге Fasten появилась запись, в которой говорится, что запуск речного такси «Плывет» был пиар-акцией их компании. «За три дня на сайт перешло больше 4 тыс. человек, и 500 из них оставили свои контакты, чтобы узнать о запуске проекта первыми», — сообщается в блоге Fasten. Портал Юга.ру выяснил, зачем компания Fasten запустила сайт лодочного такси, а также поприсутствовал при эксперименте, в котором из Юбилейного на Гидрострой одновременно отправились лодка и автомобиль.

Утром 27 августа в нескольких краснодарских пабликах появилась информация о запуске такси «Плывет» со ссылкой на сайт этой неизвестной компании. Сайт речного такси встречал логотипом, отсылающим к бренду сервиса заказа такси «Везет», а также тремя ироничными слоганами, в одном из которых обыгрывалась больная для многих урбанистов тема канатного метро. Также на сайте была представлена немногочисленная информация об учредителях речного такси («мы энтузиасты», «у нас есть лодка»), хвала реке Кубани и список маршрутов, в котором отдельно было обозначено, что пока «в силу технических ограничений маршруты по улице Московской недоступны». Напоследок посетителям страницы предлагали оставить номер своего телефона, «чтобы узнать о спуске такси "Плывет" на воду первыми».

В течение нескольких дней в соцсетях активно обсуждали такси «Плывет». Большинство краснодарцев поверили в запуск такси и восприняли его с энтузиазмом, начав рассуждать о возможностях речного транспорта в Краснодаре. Высказывались разные версии о том, чей это проект, не раз фигурировало (возможно, с иронией) даже имя президента ФК «Краснодар» и основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого («По слухам, это проект Галицкого»). Те же, кто со скепсисом воспринял «появление» речного такси, в основном видели в этом рекламу конструктора «Тильда», на котором был сделан и размещен сайт. Однако никто из пользователей не догадался, что мнимый запуск амбициозного проекта «Плывет» был экспериментом сервиса заказа такси Fasten.

Зоя Австрийская руководитель пресс-службы Fasten

Специально для Юга.ру руководитель пресс-службы Fasten Зоя Австрийская рассказала, что это вообще было. «Мы задумали эксперимент для того, чтобы еще раз обратить внимание на проблему пробок в Краснодаре. Причем не хочется просто поговорить об очевидной проблеме, мы предлагаем реальные решения. Два человека одновременно начали поездку из точки А в точку Б. Мы засекли время на передвижение. И получили ожидаемый в общем результат: там, где нет пробок, ехать комфортнее и быстрее. Вы спросите — зачем это Fasten? Для нашей платформы нет разницы, какой вид транспорта подключать к базе заказов. Но нам важно, чтобы людям было удобно передвигаться по городу. Можно сказать, что это наша миссия. Поэтому заявляем о своей готовности вносить изменения в программу Fasten, чтобы водные перевозчики могли принимать заказы от жителей города. И тот и другой транспорт не предполагает парковки и обслуживания со стороны пассажиров. Это экономия денег и времени. Традиционное такси и лодочное может сократить количество машин, ежедневно выезжающих на дороги Краснодара. Честно говоря, я не ожидала такого ажиотажа вокруг нашего шуточного проекта "Плывет!". Более 500 человек захотели испытать водное такси в числе первых. Этим первопроходцам мы подарим промокоды со скидкой на поездки, заказанные через сервис Fasten. Такие активные люди и делают возможным прогресс».

В эксперименте Fasten приняли участие два блогера — певица Катерина Хлопкова и бизнесмен Олег Тарташный. Утром 24 августа они отправились от Рождественского храма в ЮМР до коттеджного поселка «Лазурный берег» на улице Речной. Катерина Хлопкова поплыла на лодке, а Олег Тарташный поехал через гущу краснодарских пробок. Маршрут был выбран с учетом максимально возможной протяженности пути по воде. Оказалось, что добираться вплавь в этом случае быстрее. Лодка была в пункте назначения уже через 35 минут, а автомобиль доехал до «Лазурного берега» только через 50 минут.

Катерина Хлопкова певица

«Мне все очень понравилось, доплыли быстро, красиво, с ветерком. Наверное, это была одна из лучших поездок по Краснодару. Я готова так путешествовать по городу хоть каждый день».

Олег Тарташный бизнесмен

«Я каждый день трачу на дорогу по нашим пробкам по несколько часов. Мне нравится водить, но время мое дорого. Интересно было участвовать в этом эксперименте — задумался о хотя бы призрачной возможности освободить наши дороги. Она есть, она реальна!»