В новогоднюю ночь в Краснодаре продлят работу трамваев, троллейбусов и автобусов

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь с 31 декабря на 1 января продлят работу общественного транспорта

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Маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые курсируют в районе Театральной площади, будут работать до 01:30 1 января. В это время можно будет уехать в сторону микрорайоне Гидростроителей, Юбилейного, Московского, Восточно-Кругликовского, а также к вокзалам Краснодар-1 и Южному.

Всего продлят время работы 12 автобусных, 8 трамвайных и 3 троллейбусных маршрутов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

График работы общественного транспорта можно посмотреть ниже:

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара в новогодние каникулы ограничат движение транспорта. 

Краснодар Новый год Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

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