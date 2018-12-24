Следом за новогодним трамваем в Краснодаре начнет курсировать троллейбус в гирлянде. Стало известно их расписание

Краснодарский край

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Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление представило график работы троллейбуса и трамвая, которые украсили гирляндами

Светодиодными гирляндами оформили трамвай с бортовым номером 009. С 24 декабря он будет курсировать по маршрутам № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21. Огни будут включать с момента выхода из депо до 9:00, а также с 16:30 до окончания работы трамвая.

В депо № 2 в этом году впервые новогодние гирлянды повесили на троллейбус. Украшенную машину с бортовым номером 257 с 25 декабря можно будет встретить на маршрутах № 7, 12, 13 и 20. Во время новогодних праздников троллейбус будет курсировать и по некоторым маршрутам депо № 1.

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Подробный график работы трамвая и троллейбуса с гирляндами можно посмотреть здесь. Уточнить их местонахождение можно по телефону: 8 (861) 262-51-15.

Новогодней символикой оформили трамвай «Витязь», который ходит по маршруту № 5, а также автобус МАЗ-103, работающий на маршрутах № 2, 10 и 14, сообщили в пресс-службе КТТУ.

КТТУ Новый год Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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