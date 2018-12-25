Новогодние пробки в Краснодаре. Как их избежать или получать от них удовольствие

Что делать с предновогодними пробками? Как быть, когда город «встает» в предновогодней суете? Такие вопросы задают себе миллионы жителей Краснодара, и слово «миллионы» не звучит таким уж преувеличением. Основных подходов к решению проблемы, на самом деле, два: каким-то образом не попадать в пробки вовсе или попадать, но получать от этого времяпрепровождения удовольствие. Да, пробки — тот еще таймкиллер, наверное, покруче «Доты». Если подсчитать, сколько взрослый человек проводит в дорожных заторах, и сравнить со временем, проведенным подростком за онлайн-играми, то неизвестно, кто победит в этом соцсоревновании. Как не попадать в пробки под Новый год В принципе, есть универсальный ответ — не лениться и отдавать подготовке к Новому году больше сил, чем обычно, начиная заранее и тщательно планируя. Психологически это сделать непросто. Все потому, что к концу года многие из нас испытывают некую расслабленность от проделанной за год работы, а многие, наоборот, пытаются «свести дебет с кредитом» во всех делах. И именно в этот момент случаются пробки.

Первый, и самый действенный способ обойти стороной дорожные заторы — воспользоваться отличной опцией от некоторых магазинов и торговых центров, которые продлевают часы работы или вовсе включают круглосуточный режим. Как показывает практика и всевозможные сервисы, с полуночи до пяти часов утра дороги свободны. Один день можно и не выспаться, ничего страшного не случится, сэкономив тем самым уйму времени. Более того, вероятно, это единственный вариант, когда проехать к магазину можно более или менее свободно. Второй способ, которым многие пользуются, — это брать отгул или часть отпуска перед новогодними праздниками. Да, не всем эта возможность доступна, но все же. Даже так вряд ли получится миновать заторы, потому что город стоит уже практически весь день. Остается ночь. Зато в случае с отгулами можно не беспокоиться за сон.

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Третий способ можно считать наиболее продвинутым, это заказ продуктов и алкоголя на дом или в офис. Сервисов доставки сейчас превеликое множество. Заказать можно все — от булки хлеба и пакета картофеля до элитных «новогодних» напитков и батарей салютов, о которых мы совсем недавно рассказывали. Можно хоть список предоставить, согласно которому служба доставки сделает покупки. Время и нервы будут сэкономлены, так как в пробках будут стоять «специально обученные» люди. За это нужно заплатить, но затраты вполне соизмеримы с тратами на топливо в собственном автомобиле и временем, проведенным в километровых очередях. Четвертый способ, который можно назвать медленным, но верным. Совершать покупки в магазинах, которые находятся недалеко от городского транспорта, на котором и передвигаться в предновогодние дни. Покупать несколько дней понемногу, например возвращаясь с работы, по пути. За несколько дней можно собрать очень даже приличный новогодний стол. Жаль, что действует этот способ, по большому счету, только для трамваев. Автобусы и троллейбусы также стоят в пробках за неимением выделенных полос или по причине того, что автомобилисты не соблюдают правила и занимают эти полосы. Чем заняться в пробках с пользой? Если вы все же решили окунуться в новогодний омут с головой, стать героем асфальта и примкнуть к стройным рядам горожан в очередях, то сделать это можно с минимальными потерями в плане нервной системы.

Первое, что приходит на ум, — это аудиокниги. Стоит отметить, что это очень и очень неплохая идея, если вы хорошо воспринимаете информацию на слух и при этом сохраняете достаточную концентрацию на том, что же происходит на дороге. Вы все-таки хоть и стоите, но все еще в полосе движения. Многие водители в мегаполисах используют пробки для планирования своего личного и рабочего времени. Составляют список дел на завтрашний день (если стоим вечером) или на предстоящий день, если находятся в заторе утром. Можно совершать деловые звонки, вести переговоры. Используя, конечно, специальную гарнитуру, чтобы не отвлекаться от дорожной ситуации и не создавать неудобств другим участникам движения. Можно и о здоровье позаботиться, занявшись «йогой для глаз». Вытяните руки перед собой чуть выше руля. Сожмите кулаки, выставив вверх большие пальцы (как будто показываете впереди стоящему водителю, что он классный). Посмотрите глазами между бровей, то есть сведите зрачки вверх и к центру. Через три секунды резко переведите взгляд на левый палец. Потом повторите то же самое с правым пальцем. И так — десять повторений с каждым пальцем. Причем, когда вы смотрите на лоб, вы вдыхаете, а когда переводите взгляд на палец — выдыхаете.

Учиться, учиться и еще раз учиться Перейдем к тяжелой артиллерии. В пробках можно учиться. К примеру, освоить основы иностранных языков или прослушать (посмотреть) курс повышения профессиональных навыков, — пожалуй, лучшее, что можно придумать в условиях дорожной неподвижности. В пробках люди учатся вязать, бросают курить, начинают лепить из пластилина, читают Тору и Коран, определяют, кто овца, а кто — баран, учат английский, немецкий, испанский, завязывают узел морской и вышивают узор перуанский, ищут мужей и находят невест среди моря «Солярисов» и «Вест», слушают Моцарта и Прокофьева, пытаются сравнивать Бездомного и Коровьева, пишут стихи и поэмы, играют в города, сочиняют мемы, обсуждают глобальные проблемы, решают, что жизнь с начала нужно начать, учатся правильно говорить и даже молчать... в целом, многое можно творить, стоя в пробках. Главное — уважать друг друга.

В любом случае, предновогодняя суета — это всегда интересно. Главное — относиться ко всему этому позитивно. Готовиться к Новому году «на нервах» — худшее, что можно придумать. Берите пример с Деда Мороза: столько забот, хлопот и миллионы писем, а он весел, бодр и всегда рад празднику.