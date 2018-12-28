Черкесская ассоциация попросила Путина упростить получение гражданства РФ сирийским черкесам

Международная черкесская ассоциация, объединяющая 16 черкесских организаций в России и за рубежом, попросила помощи у президента России Владимира Путина

Главу государства попросили включить черкесов-соотечественников из Сирии в категорию лиц, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке, сообщил руководитель краснодарского «Адыгэ Хасэ» Аскер Сохт. «Международная черкесская ассоциация направила Владимиру Путину обращение за подписью президента Хазрета Сохрокова, в котором просит президента РФ включить черкесов-соотечественников из Сирии в категорию лиц, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Эта инициатива черкесских активистов направлена на завершение процесса интеграции проживающих в стране черкесских репатриантов из Сирии в российское общество», — сказал Аскер Сохт.

Инициатива касается черкесов из Сирии, постоянно проживающих в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на основе разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство. Черкесские общественники указывают в своем обращении, что принятие Путиным такого решения «будет иметь колоссальный общественный резонанс, станет свидетельством ответственного, гуманистического отношения РФ к своим соотечественникам».

Международная черкесская ассоциация выразила президенту благодарность за предпринимаемые шаги по защите законных прав и интересов российских соотечественников, проживающих на Украине, сказал руководитель краснодарского «Адыгэ Хасэ».

Как отметили в комитете Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ, количество желающих переехать в Адыгею с каждым годом увеличивается. «Законодательной базой для работы с соотечественниками, возвращающимися на историческую родину, в Адыгею, кроме федеральных законов, является и закон Республики Адыгея от 1 декабря 2004 года "О государственной политике содействия соотечественникам, прибывшим на постоянное место жительства в Республику Адыгея"», — сообщили в комитете. Сейчас в Адыгее живет около 2 тыс. соотечественников, которые вернулись на историческую родину из Турции, Сирии, Иордании, Израиля и Европы. С момента начала военных действий в Сирии с мая 2012 года в республику приехали и живут 800 соотечественников из арабской республики.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2012 года черкесы Сирии попросили властей Адыгеи помочь с возвращением на родину и упростить им процедуру получения российского гражданства. В ноябре того же года в Майкопе и Чересске провели ряд одиночных пикетов и потребовали эвакуировать сирийских черкесов и абазин на родину.

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