В Адыгее помогают обустроиться вернувшимся из Сирии черкесам

В Адыгее многие из черкесов, вернувшихся из Сирии, обустраиваются в сельской местности

Всего в республике живут около 700 соотечественников, прибывших из Сирии. Например, в ауле Панахес Тахтамукайского района живет 118 человек из числа сирийских черкесов. С их активом встретился глава Адыгеи Мурат Кумпилов и поинтересовался проблемами адаптации. Он отметил, что для их решения органы власти прилагают серьезные усилия. Репатрианты получают необходимую помощь с жильем, трудоустройством, оформлением документов. Детям предоставляют места в школах и детских садах, 47 юношей и девушек учатся в вузах республики. Медицинское обслуживание нуждающимся предоставляют бесплатно.

«Для репатриантов выделили земельные участки. Построили и заселили 18 домов, в 8 из них ведут отделочные работы. На стадии строительства еще 12 домов. В прошлом году внутри аула Панахес проводили грейдирование дорог. В рамках благоустройства в этом году построят детскую и спортивную площадки», — пояснили в пресс-службе главы РА.

Кумпилов дал ряд поручений по дальнейшему обустройству черкесов из Сирии, ремонту гравийных дорог внутри населенного пункта, благоустройству территории и наведению санитарного порядка.

В Адыгее сейчас живут около 2 тыс. граждан, вернувшихся на историческую родину из Турции, Сирии, Иордании, Израиля, Европы. Около 30 объектов предпринимательства в торговле, строительстве, сфере услуг, общественного питания принадлежат репатриантам. Более 70 репатриантов работают в бюджетных учреждениях, а также в сфере строительства и транспорта.