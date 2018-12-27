Пельмени, винегрет и добрые фильмы: что пообещала ФСИН заключенным на Новый год

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, как будет организован новогодний досуг у заключенных

В пресс-службе ведомства сообщили, что в канун Нового года и на зимних каникулах во всех исправительных колониях будут проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В праздничное меню может войти винегрет, овощная икра, соте из курицы, чахохбили, котлеты, мясные или рыбные биточки, пельмени, рулеты из мяса и овощей.