Пельмени, винегрет и добрые фильмы: что пообещала ФСИН заключенным на Новый год

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В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, как будет организован новогодний досуг у заключенных

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В пресс-службе ведомства сообщили, что в канун Нового года и на зимних каникулах во всех исправительных колониях будут проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В праздничное меню может войти винегрет, овощная икра, соте из курицы, чахохбили, котлеты, мясные или рыбные биточки, пельмени, рулеты из мяса и овощей.

Для заключенных устроят концерты, театрализованные постановки, викторины, конкурсы стенгазет и просмотры «добрых новогодних фильмов».

В колониях будут проводить показы национальных костюмов периода XV-XIX веков, сшитые осужденными, а также вокальные конкурсы и соревнования в кулинарном мастерстве.

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«Еще одной доброй традицией является участие осужденных в благотворительных акциях по изготовлению мягких игрушек и вязанных вещей, которые передаются в детские дома», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН. 

Во всех колониях пройдут спортивные соревнования, конкурсы снежных фигур. В северных регионах построят снежные города.

Во многих учреждениях проведут дни открытых дверей, на которых осужденные смогут встретиться со своими родственниками и с членами творческих коллективов.

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В ведомстве отметили, что осужденные в канун Рождества Христова посещают храмы, часовни, молельные комнаты для совершения религиозных таинств и обрядов.

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