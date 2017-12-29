«Яндекс» назвал самые популярные блюда на Новый год

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы на кулинарную тематику и выяснили, какие блюда перед Новым годом пользуются наибольшей популярностью у россиян

В последние три дня перед наступлением 2018 года люди стали задавать в три раза больше запросов о кулинарии, отметили в пресс-службе «Яндекса».

В прошлые годы с 29 по 31 декабря больше всего искали рецепты салатов: в 2016 году поступило почти 7 млн запросов со словом «салат». Если предположить, что в результате каждого такого запроса приготовили 2-3 кг салата, получится больше 15 тыс. тонн.

Самым популярным салатом стала «Селедка под шубой», при этом чаще всего о ней спрашивали на Дальнем Востоке. «Оливье» занял второе место, «Цезарь» — третье. Также популярна «Мимоза», а запросов из Москвы и Санкт-Петербурга в полтора раза больше, чем в общем по стране. Пятерку популярных блюд замыкает холодец.