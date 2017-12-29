«Яндекс» назвал самые популярные блюда на Новый год
Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы на кулинарную тематику и выяснили, какие блюда перед Новым годом пользуются наибольшей популярностью у россиян
В последние три дня перед наступлением 2018 года люди стали задавать в три раза больше запросов о кулинарии, отметили в пресс-службе «Яндекса».
В прошлые годы с 29 по 31 декабря больше всего искали рецепты салатов: в 2016 году поступило почти 7 млн запросов со словом «салат». Если предположить, что в результате каждого такого запроса приготовили 2-3 кг салата, получится больше 15 тыс. тонн.
Самым популярным салатом стала «Селедка под шубой», при этом чаще всего о ней спрашивали на Дальнем Востоке. «Оливье» занял второе место, «Цезарь» — третье. Также популярна «Мимоза», а запросов из Москвы и Санкт-Петербурга в полтора раза больше, чем в общем по стране. Пятерку популярных блюд замыкает холодец.
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В топ-15 попали крабовый салат, салат с кальмарами, тарталетки с икрой, салатом или грибами, салат с курицей и ананасами, «Гранатовый браслет», бутерброды со шпротами, красной икрой или рыбой, греческий салат, рулеты из лаваша, салат с креветками и «Подсолнух».
Отмечается, что запросы про «Оливье» особо разнообразны: например, людей интересует не просто рецепт, а «настоящий оливье» или «оригинальный оливье». Чаще всего его готовят с колбасой, но распространены варианты с говяжьим языком или креветками.
Кроме того, поисковик представил исследование про еду, которое показало, например, что характерные для Краснодарского края продукты — это вешенки, абрикос, виноград, алыча, айва, персик, раки, толстолобик, фейхоа и черешня. Самые популярные блюда на Кубани — соус ткемали, торты «Птичье молоко», «Панчо» и «Красный бархат», чача, пышки, кутья, лобио, чурчхела и турша.
Как сообщали Юга.ру, ранее «Яндекс» проанализировал статистику поисковых запросов, связанных с приготовлением пищи, и выяснил, что россияне чаще всего ищут рецепты блюд из курицы и картошки.
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