В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для оливье

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору ингредиентов для салата оливье

По оценкам экспертов, самая вкусная «докторская» колбаса обернута в натуральную оболочку. Маркировка продукта должна содержать информацию о сроке годности, дате выработки, производителе и составе. Состав колбасы должен быть простым: говядина, свинина, соль, яйца, молоко и специи. ГОСТ также допускает наличие нитрита натрия и крахмал.

Эксперты Роскачества изучили более 40 известных брендов колбасы и не выявили серьезных нарушений в продуктах. Ознакомиться с результатами исследования можно здесь.

При выборе картофеля нужно обратить внимание на его внешний вид. Клубни должны быть целыми, сухими, округлой или продолговато-овальной формы, кожура желтая, поперечный диаметр клубня — от 40 до 80 мм. На клубнях не должно быть повреждений, следов вредителей, внешней влажности и коричневых пятен. Также не стоит покупать ранние сорта картофеля с налипшей к клубням землей. Кожура должна быть плотной и не обдираться при трении.

На этикетке картофеля должно быть название продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения, масса нетто, название и место нахождения изготовителя (колхаз, совхоз, фермерское хозяйство). Также должны быть даты сбора и упаковки, срок годности, условия хранения, информация о соответствии стандартам и сведения о содержании ГМО. На маркировке могут быть указания «ранний» или «поздний», «для длительного хранения».

Результаты исследований горошка показали, что не имеет значения, в какой упаковке содержится продукт — в стеклянной или жестяной. При условии герметичной упаковки это не влияет на качество. Эксперты изучили 55 марок горошка по 124 параметрам и установили, что все товары соответствуют стандартам Роскачества.

Консервированный горошек из свежего продукта производят в России с конца мая по конец июля. В остальное время его делают из сублимированного или быстрозамороженного гороха, что влияет на вкус. В составе этого продукта должны быть горох, вода, сахар и соль, рассказали в пресс-службе Роскачества.

Запах и вкус маринованных огурцов должен быть приятным, слабокислым или кислым, умеренно соленым, с ароматом пряностей. Эксперты Роскачества изучили 48 образцов популярных марок и испытали их по 29 параметрам, связанным с безопасностью, качеством и вкусом огурцов. Помимо самих огурцов в состав маринованного продукта входит вода, уксус, соль, натуральные специи. Отмечается, что уксус должен быть из пищевого сырья. Эксперты советуют не покупать оругцы с мутным рассолом и вздутой крышкой.

Майонез , который используют для заправки «Оливье», должен быть сделан из яиц и растительного масла. По ГОСТу, продукт должен содержать не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира — в противном случае это майонезный соус. Результаты исследования майонеза можно почитать здесь. Растительное масло в составе маонеза может быть любым: подсолнечным, кукурузным, оливковым, соевым, горчичным, рыжиковым, рапсовым. На вкус и качество продукта это не влияет — главное, чтобы масло было рафинированным и дезодорированным. Чем больше масла в майонезее, тем он жирнее.