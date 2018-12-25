Бывшим чиновникам правительства Дагестана предъявили новые обвинения

Бывшему временно исполняющему обязанности главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру образования республики Шахабасу Шахову предъявили обвинение по делу о взятке

Адвокат Дагир Хасавов сообщил, что следствие предъявило новое обвинение Гамидову и Шахову по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Экс-чиновникам вменяют покровительство и попустительство по службе в отношении директора государственного заказчика-застройщика.

Хасавов пояснил, что следователи выделили в отдельное производство дело Гамидова и Раюдина Юсуфова, обвиняемых в хищении денег при реконструкции изолятора временного содержания для иностранцев и людей без гражданства в Махачкале. Ущерб по этому делу составляетоколо 41,4 млн рублей, сообщило 24 декабря ТАСС.