Бывшим чиновникам правительства Дагестана предъявили новые обвинения
Бывшему временно исполняющему обязанности главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру образования республики Шахабасу Шахову предъявили обвинение по делу о взятке
Адвокат Дагир Хасавов сообщил, что следствие предъявило новое обвинение Гамидову и Шахову по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Экс-чиновникам вменяют покровительство и попустительство по службе в отношении директора государственного заказчика-застройщика.
Хасавов пояснил, что следователи выделили в отдельное производство дело Гамидова и Раюдина Юсуфова, обвиняемых в хищении денег при реконструкции изолятора временного содержания для иностранцев и людей без гражданства в Махачкале. Ущерб по этому делу составляетоколо 41,4 млн рублей, сообщило 24 декабря ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, 5 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денег задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Кроме него подозреваемыми по делу проходят врио заместителей председателя правительства республики Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Всех их задержали, в домах провели обыски. Позже чиновники были арестованы.
Гамидову предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Он не признал вину в хищении из бюджета. В апреле против бывшего врио главы правительства Дагестана возбудили еще одно уголовное дело. Его заподозрили в превышении должностных полномочий и причинении ущерба республике в 1,3 млрд рублей.
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