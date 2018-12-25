Вице-мэру Сочи Бомбергеру продлили срок ареста
Суд в Москве продлил арест вице-мэру Сочи Ивану Бомбергеру на три месяца
Чиновник будет находиться под стражей до марта 2019 года. По словам адвоката Александра Валявского, судья обосновал свое решение тем, что Бомбергер может препятствовать объективному расследованию уголовного дела, находясь на свободе.
«Свои выводы суд сделал, основываясь на догадках и слухах. Арест продлили без единого доказательства», — цитирует Валявского «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, Ивана Бомбергера задержали 24 октября, его подозревают в превышении должностных полномочий. Чиновник незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в зоне линии электропередач.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал дело Бомбергера в центральный аппарат СКР.
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