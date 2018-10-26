СКР опубликовал видео ареста вице-мэра Сочи

Следственный комитет России опубликовал видео ареста вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера

Ролик появился 25 октября на официальном ютуб-канале ведомства.

На видео Ивана Бомбергера ведут в наручниках, с ним здоровается мужчина, который представляется братом чиновника. Правоохранители отвечают, что заседание закрытое. Позже Бомбергера выводят обратно, и голос за кадром спрашивает, как у него настроение.