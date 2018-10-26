СКР опубликовал видео ареста вице-мэра Сочи

Краснодарский край

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Следственный комитет России опубликовал видео ареста вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера

Ролик появился 25 октября на официальном ютуб-канале ведомства.

На видео Ивана Бомбергера ведут в наручниках, с ним здоровается мужчина, который представляется братом чиновника. Правоохранители отвечают, что заседание закрытое. Позже Бомбергера выводят обратно, и голос за кадром спрашивает, как у него настроение.

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Как сообщали Юга.ру, главу департамента строительства мэрии Ивана Бомбергера арестовали 25 октября. Его подозревают по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По версии следствия, он нелегально выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи и создал таким образом угрозу возникновения ЧС.

Уголовное дело Бомбергера 24 октября передали в центральный аппарат СКР. 

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