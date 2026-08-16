Где заправиться 16 августа в Краснодаре: список работающих АЗС

Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:

В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.

Еще 32 заправки временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.