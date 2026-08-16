Где заправиться 16 августа в Краснодаре: список работающих АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, pixabay.com
    © Фото engin akyurt, pixabay.com

Власти Краснодара опубликовали список работающих заправок и информацию о наличии топлива

16 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в городе работают 74 АЗС.

Какое топливо есть в наличии:

  • АИ-92 — на 37 заправках;
  • АИ-95 — на 34 заправках;
  • АИ-100 — на пяти заправках;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 69 заправках.

Где можно заправиться:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, возле станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная, Крупской.
  • «Лукойл»: возле станицы Старокорсунской, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ставропольская.
  • «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская.
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская.
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе.
  • VP: возле поселка Индустриального.
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
  • Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Новороссийская.
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход.
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • «КТК»: Александра Покрышкина.
  • «Ирбис»: Степана Разина.
  • PNB: Монтажников, Шевченко.
  • «Сивнефть»: Уральская.
  • «Партнер»: Уральская.
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.
  • Petrol: 70-летия Октября.

Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:

В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.

Еще 32 заправки временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, 13 августа на заправках Сочи начали дежурить волонтеры. Также на всех АЗС курорта ограничен отпуск топлива в канистры.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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