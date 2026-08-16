Где заправиться 16 августа в Краснодаре: список работающих АЗС
Власти Краснодара опубликовали список работающих заправок и информацию о наличии топлива
16 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в городе работают 74 АЗС.
Какое топливо есть в наличии:
- АИ-92 — на 37 заправках;
- АИ-95 — на 34 заправках;
- АИ-100 — на пяти заправках;
- дизельное топливо (ДТ) — на 69 заправках.
Где можно заправиться:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, возле станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная, Крупской.
- «Лукойл»: возле станицы Старокорсунской, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ставропольская.
- «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская.
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская.
- «Татнефть»: Ростовское шоссе.
- VP: возле поселка Индустриального.
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
- Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Новороссийская.
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход.
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
- «КТК»: Александра Покрышкина.
- «Ирбис»: Степана Разина.
- PNB: Монтажников, Шевченко.
- «Сивнефть»: Уральская.
- «Партнер»: Уральская.
- «ОПТИ»: Красных Партизан.
- Petrol: 70-летия Октября.
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:
В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.
Еще 32 заправки временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, 13 августа на заправках Сочи начали дежурить волонтеры. Также на всех АЗС курорта ограничен отпуск топлива в канистры.
Все материалы по теме:
14 августа, 14:14«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026
14 августа, 10:45Южные аграрии не могут продать зерно
Депутат Госдумы предложил правительству выкупить 20 млн тонн
13 августа, 13:31Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги
Бензин продают менее половины АЗС