В Краснодаре начнут сносить гаражи для строительства трамвайной линии на Западный Обход

Суд разрешил властям Краснодара изъять гаражи, владельцы которых не согласились на выкуп

15 августа глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что суд удовлетворил иск мэрии об изъятии земельных участков гаражного кооператива на улице Азовской. Постройки необходимо снести для строительства трамвайной линии на Западный Обход. Ранее администрация начала выкупать часть гаражей на Азовской, однако процесс затянулся из-за несогласия некоторых собственников. В результате сдвинулись сроки работ, а банк отказался выделять деньги на строительство трамвайной линии. Тогда власти обратились в суд, который удовлетворил иск.

Наумов заявил, что администрация выкупает только те гаражи, которые мешают прокладке путей. Владельцы построек, которые подписали соглашение, уже могут обратиться к нотариусу за выплатой. Те, кто не подписал документ, должны освободить территорию на основании судебного акта и получить компенсацию. Глава Краснодара отметил, что демонтаж гаражей начнется 17 августа. Напомним, соглашение о строительстве трамвайной линии на Западный Обход администрация Краснодара и Краснодарского края подписали с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар» еще в сентябре 2022 года. Проект в четыре этапа оценили примерно в 28,2 млрд рублей.



Участок от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» изначально планировали сдать до конца 2024 года, однако сроки неоднократно переносили — сначала на середину 2026-го, а сейчас на декабрь 2026 года.



В июне 2026 года власти отказались от четвертого этапа западной линии — ветки от «Баскет-Холла» до улицы Московской. Судебный процесс об изъятии земли под гаражами начался еще в конце 2025 года.