Пятеро погибших и несколько пожаров: Ростовскую область атаковали БПЛА

Ростовская область

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В ночь на 16 августа над Ростовской областью уничтожили более 150 беспилотников. В результате атаки погибли пять человек

16 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Пять человек погибли, еще один пострадал и находится в больнице.

Всего над регионом уничтожили более 150 беспилотников. Атака затронула Каменск-Шахтинский, Гуково и Донецк, а также Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонской районы.

«Дом шатался, окна ходуном ходили»:

В Каменске-Шахтинском повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала. В Донецке в частном доме разрушены крыша и повреждена электропроводка.

В Каменском районе произошел пожар на территории птицеводческого предприятия, также загорелась стерня на площади 1,3 тыс. кв. метров. Оба возгорания уже ликвидировали. Кроме того, огонь возник в Каменском лесничестве — его продолжают тушить.

Как писали Юга.ру, 10 августа власти Сочи посоветовали страховать жилье и автомобили от повреждений из-за БПЛА.

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