Пятеро погибших и несколько пожаров: Ростовскую область атаковали БПЛА

В ночь на 16 августа над Ростовской областью уничтожили более 150 беспилотников. В результате атаки погибли пять человек

16 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Пять человек погибли, еще один пострадал и находится в больнице.

Всего над регионом уничтожили более 150 беспилотников. Атака затронула Каменск-Шахтинский, Гуково и Донецк, а также Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонской районы.