17 августа в Краснодаре без электроэнергии останутся более 80 улиц

Рассказываем, где именно в Краснодаре запланированы отключения электричества

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, где 17 августа в городе будет отсутствовать электроэнергия. Плановые отключения пройдут в нескольких временных диапазонах. С 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: ул. Адмиралтейская, 58-60;

ул. Агаджановой, 42, 53, 70;

ул. Выселковская, 100;

ул. Высоцкого, 108;

ул. Дровянникова, 48-56;

ул. Евдокимовская, 71, 93-101;

ул. Островная, 2-14, 3-15;

ул. Садовая, 7/2;

ул. Силантьева, 22-72. С 9:00 до 13:00: Базарный пер., 1-33, 2-10, 5;

ул. Кубанская, 82-108, 93-125, 110-120, 127, 129;

ул. Мачуги, 106-178, 131-167, 106, 112, 143, 149, 156, 178;

ул. Почтовая, 160-166, 160;

ул. Пушкина, 2-24;

ул. Фадеева, 100-120, 125-151. С 9:00 до 17:00: ул. Абрикосовая, 1-17, 2-18;

1-й пр. Айвазовского, 24-32, 36, 38;

2-й пр. Айвазовского, 10, 10-20, 13-25, 21/1, 22, 24, 27;

ул. Айвазовского, 23, 25, 31, 32;

ул. Алая, 1, 2, 7-11;

ул. Бабушкина, 200-214, 210, 237, 237-245;

2-й пер. Белый, 11;

ул. Братьев Игнатовых, 238;

ул. Бургасская, 22-46, 23, 23/б, 54;

ул. Венская, 1-13, 1-21, 2-10, 16-18;

Венский пр., 1-7, 6, 14-16;

ул. Вишневая, 17-25, 20-28, 22-38, 23-37, 54-78, 55-77;

пер. Гвардейский, 1-7;

ул. Грушовая, 1-25, 44-50, 45-49;

ул. Д. Бедного, 1-9, 2-10;

ул. Дозорная, 6-12, 9-13;

ул. Земляничная, 478;

ул. Кореновская, 3;

ул. Котовского, 66-74, 69, 71-83;

1-й пр. Лиговский, 18;

2-й пр. Лиговский, 20;

ул. Лесопосадочная, 86;

ул. Лиговская, 17, 18;

ул. Макаренко, 2;

ул. Мечты, 11-19, 12-18;

ул. Народная, 22, 23-37, 64-72, 72-92, 108, 108/9, 497, 500-506, 501-503;

ул. Ореховая, 145;

ул. Парковая, 2-14;

ул. Персиковая, 9-11, 10-18, 28-52, 29-49;

ул. Предчистая, 1-5, 2-10, 12-18;

ул. Прерывистая, 1-27, 2-28;

ул. Проезжая, 2-14;

ул. Рылеева, 183-223, 227-229, 304-350, 328;

ул. Рясная, 1-9, 2-10;

ул. Садовая, 27-29, 30, 37, 64, 79-103, 84-104;

ул. Севастопольская, 8-26, 24, 35, 37-53, 57;

1-й пр. Севастопольский, 1-3, 2-12, 7-15;

ул. Семеновская, 40, 67-81, 79-87, 85/2, 92-114;

ул. Сокол Евдокии, 1-13, 2-20;

ул. Сормовская, 201, 201/3, 203;

ул. Стасова, 117, 121;

ул. Степная, 1-15, 2-12, 2/1;

ул. Средняя, 32-64, 34-42, 42/1, 45, 47, 47/3, 47-69, 53, 54;

ул. Троицкая, 66-80, 115-137, 137;

ул. Тувинская, 11;

ул. Тупиковая, 2-10;

ул. Тургенева, 72-74, 78-86;

ул. Уральская, 210, 210/1;

ул. Цветочная, 95;

ул. Эрмитажная, 9-25;

ул. Ясенская, 1-13, 2-18, 23. С 10:00 до 14:00: ул. Симферопольская, 34, 34/а, 38, 40, 42, 44;

ул. Уральская, 146, 146-152, 148, 150, 152, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7, 158. С 13:00 до 17:00: ул. Базарная, 41-43, 46-60, 47-55;

ул. Бейсугская, 1-15, 2-16, 24-32;

ул. Головатого Атамана, 1-15, 2-16;

ул. Знаменская, 34-60, 35-71;

ул. Муромская, 1-21, 4-6, 30-40;

ул. Новодонецкая, 1-15, 2-16, 5-11, 20-26;

ул. Семеновская, 36-58, 76;

ул. Слободская, 31-37, 32-38;

ул. Соборная, 47-61;

ул. Становая, 26, 45-51, 55-65;

1-й пр. Становой, 2-18, 7-13;

2-й пр. Становой, 4-12.

Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду:

Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.