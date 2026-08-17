17 августа в Краснодаре без электроэнергии останутся более 80 улиц
Рассказываем, где именно в Краснодаре запланированы отключения электричества
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, где 17 августа в городе будет отсутствовать электроэнергия. Плановые отключения пройдут в нескольких временных диапазонах.
С 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- ул. Адмиралтейская, 58-60;
- ул. Агаджановой, 42, 53, 70;
- ул. Выселковская, 100;
- ул. Высоцкого, 108;
- ул. Дровянникова, 48-56;
- ул. Евдокимовская, 71, 93-101;
- ул. Островная, 2-14, 3-15;
- ул. Садовая, 7/2;
- ул. Силантьева, 22-72.
С 9:00 до 13:00:
- Базарный пер., 1-33, 2-10, 5;
- ул. Кубанская, 82-108, 93-125, 110-120, 127, 129;
- ул. Мачуги, 106-178, 131-167, 106, 112, 143, 149, 156, 178;
- ул. Почтовая, 160-166, 160;
- ул. Пушкина, 2-24;
- ул. Фадеева, 100-120, 125-151.
С 9:00 до 17:00:
- ул. Абрикосовая, 1-17, 2-18;
- 1-й пр. Айвазовского, 24-32, 36, 38;
- 2-й пр. Айвазовского, 10, 10-20, 13-25, 21/1, 22, 24, 27;
- ул. Айвазовского, 23, 25, 31, 32;
- ул. Алая, 1, 2, 7-11;
- ул. Бабушкина, 200-214, 210, 237, 237-245;
- 2-й пер. Белый, 11;
- ул. Братьев Игнатовых, 238;
- ул. Бургасская, 22-46, 23, 23/б, 54;
- ул. Венская, 1-13, 1-21, 2-10, 16-18;
- Венский пр., 1-7, 6, 14-16;
- ул. Вишневая, 17-25, 20-28, 22-38, 23-37, 54-78, 55-77;
- пер. Гвардейский, 1-7;
- ул. Грушовая, 1-25, 44-50, 45-49;
- ул. Д. Бедного, 1-9, 2-10;
- ул. Дозорная, 6-12, 9-13;
- ул. Земляничная, 478;
- ул. Кореновская, 3;
- ул. Котовского, 66-74, 69, 71-83;
- 1-й пр. Лиговский, 18;
- 2-й пр. Лиговский, 20;
- ул. Лесопосадочная, 86;
- ул. Лиговская, 17, 18;
- ул. Макаренко, 2;
- ул. Мечты, 11-19, 12-18;
- ул. Народная, 22, 23-37, 64-72, 72-92, 108, 108/9, 497, 500-506, 501-503;
- ул. Ореховая, 145;
- ул. Парковая, 2-14;
- ул. Персиковая, 9-11, 10-18, 28-52, 29-49;
- ул. Предчистая, 1-5, 2-10, 12-18;
- ул. Прерывистая, 1-27, 2-28;
- ул. Проезжая, 2-14;
- ул. Рылеева, 183-223, 227-229, 304-350, 328;
- ул. Рясная, 1-9, 2-10;
- ул. Садовая, 27-29, 30, 37, 64, 79-103, 84-104;
- ул. Севастопольская, 8-26, 24, 35, 37-53, 57;
- 1-й пр. Севастопольский, 1-3, 2-12, 7-15;
- ул. Семеновская, 40, 67-81, 79-87, 85/2, 92-114;
- ул. Сокол Евдокии, 1-13, 2-20;
- ул. Сормовская, 201, 201/3, 203;
- ул. Стасова, 117, 121;
- ул. Степная, 1-15, 2-12, 2/1;
- ул. Средняя, 32-64, 34-42, 42/1, 45, 47, 47/3, 47-69, 53, 54;
- ул. Троицкая, 66-80, 115-137, 137;
- ул. Тувинская, 11;
- ул. Тупиковая, 2-10;
- ул. Тургенева, 72-74, 78-86;
- ул. Уральская, 210, 210/1;
- ул. Цветочная, 95;
- ул. Эрмитажная, 9-25;
- ул. Ясенская, 1-13, 2-18, 23.
С 10:00 до 14:00:
- ул. Симферопольская, 34, 34/а, 38, 40, 42, 44;
- ул. Уральская, 146, 146-152, 148, 150, 152, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7, 158.
С 13:00 до 17:00:
- ул. Базарная, 41-43, 46-60, 47-55;
- ул. Бейсугская, 1-15, 2-16, 24-32;
- ул. Головатого Атамана, 1-15, 2-16;
- ул. Знаменская, 34-60, 35-71;
- ул. Муромская, 1-21, 4-6, 30-40;
- ул. Новодонецкая, 1-15, 2-16, 5-11, 20-26;
- ул. Семеновская, 36-58, 76;
- ул. Слободская, 31-37, 32-38;
- ул. Соборная, 47-61;
- ул. Становая, 26, 45-51, 55-65;
- 1-й пр. Становой, 2-18, 7-13;
- 2-й пр. Становой, 4-12.
Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду:
Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.
Как писали Юга.ру, 31 июля стало известно, что под Анапой обнаружили подпольную майнинг-ферму. Организаторы украли электроэнергию на 260 млн рублей.
14 августа, 14:14«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026
14 августа, 10:45Южные аграрии не могут продать зерно
Депутат Госдумы предложил правительству выкупить 20 млн тонн
13 августа, 13:31Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги
Бензин продают менее половины АЗС