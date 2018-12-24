В Майкопе определили 12 мест для запуска фейерверков

В столице Адыгеи установили площадки для запуска фейерверков для новогодних мероприятий

Соответствующее распоряжение подписал Глава Майкопа Андрей Гетманов.

Всего в республиканском центре будет 12 таких территорий, включая пригороды. Площадка у бассейна городского парка.

Микрорайон Михайлово: территория у озера.

Микрорайон Черемушки: новостройки на улице 12 Марта, 160.

Микрорайон Восход: стадион около школы № 17.

Поселок Северный: площадь у Дома культуры.

Хутор Гавердовский: перекресток улицы Советской и переулка Клубного.

Хутор Весёлый: стадион.

Станица Ханская: площадь у Дома культуры.

Поселок Родниковый: площадка у здания ТОС № 17.

Хутор Косинов: площадка у избирательного участка.

Поселок Подгорный: площадь у Дома культуры.

Поселок Западный: территория возле спортивной площадки.

«В список разрешенных для запуска салютов мест вошли площадки, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным», — сообщил 24 декабря руководитель управления по ЧС Майкопа Каплан Абрегов.