В Майкопе определили 12 мест для запуска фейерверков
В столице Адыгеи установили площадки для запуска фейерверков для новогодних мероприятий
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Соответствующее распоряжение подписал Глава Майкопа Андрей Гетманов.
Всего в республиканском центре будет 12 таких территорий, включая пригороды.
- Площадка у бассейна городского парка.
- Микрорайон Михайлово: территория у озера.
- Микрорайон Черемушки: новостройки на улице 12 Марта, 160.
- Микрорайон Восход: стадион около школы № 17.
- Поселок Северный: площадь у Дома культуры.
- Хутор Гавердовский: перекресток улицы Советской и переулка Клубного.
- Хутор Весёлый: стадион.
- Станица Ханская: площадь у Дома культуры.
- Поселок Родниковый: площадка у здания ТОС № 17.
- Хутор Косинов: площадка у избирательного участка.
- Поселок Подгорный: площадь у Дома культуры.
- Поселок Западный: территория возле спортивной площадки.
«В список разрешенных для запуска салютов мест вошли площадки, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным», — сообщил 24 декабря руководитель управления по ЧС Майкопа Каплан Абрегов.
Как писали Юга.ру, главную новогоднюю елку в Адыгее откроют 26 декабря. Всего в Майкопе установят пять городских елок.
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