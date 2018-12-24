В Майкопе определили 12 мест для запуска фейерверков

Адыгея

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В столице Адыгеи установили площадки для запуска фейерверков для новогодних мероприятий

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Соответствующее распоряжение подписал Глава Майкопа Андрей Гетманов.

Всего в республиканском центре будет 12 таких территорий, включая пригороды.

  • Площадка у бассейна городского парка.
  • Микрорайон Михайлово: территория у озера.
  • Микрорайон Черемушки: новостройки на улице 12 Марта, 160.
  • Микрорайон Восход: стадион около школы № 17.
  • Поселок Северный: площадь у Дома культуры.
  • Хутор Гавердовский: перекресток улицы Советской и переулка Клубного.
  • Хутор Весёлый: стадион.
  • Станица Ханская: площадь у Дома культуры.
  • Поселок Родниковый: площадка у здания ТОС № 17.
  • Хутор Косинов: площадка у избирательного участка.
  • Поселок Подгорный: площадь у Дома культуры.
  • Поселок Западный: территория возле спортивной площадки.

«В список разрешенных для запуска салютов мест вошли площадки, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным», — сообщил 24 декабря руководитель управления по ЧС Майкопа Каплан Абрегов.

Как писали Юга.ру, главную новогоднюю елку в Адыгее откроют 26 декабря. Всего в Майкопе установят пять городских елок.

Безопасность Майкоп Новый год Пиротехника
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