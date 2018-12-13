Как купить пиротехнику на Новый год и не обжечься

Праздников в России не так уж мало, но не на каждом из них хочется палить из всех ружей и взрывать все, что под руки попадется. Новый год как раз из таких праздников, когда хочется. Более того, это традиция, ритуал — и не только в России. Но желания наши не всегда бывают безобидными. Взрывать пиротехнику — дело достаточно опасное. И для нашего здоровья, и для здоровья окружающих нас людей (и не только людей). Сразу скажем, что взрывами «хлопушек» можно навредить ближайшим от взрыва обитателям. Хотя, если уж быть до конца честными, мы можем много кому принести вреда много чем ежедневно. Просто потому, что мы — люди. Самые умные и совершенные создания на Земле. Где покупать пиротехнику Покупать стоит только в специализированных магазинах. Это не просто банальная дежурная фраза, а юридически грамотное действие. Дело в том, что случиться в жизни может всякое. И за это «всякое» всегда должно быть ответственное лицо. Так вот, переносной лоток, хозяин которого продаст вам пиротехнику, — явление очень и очень временное. Мало ли что может случиться... а найти продавца будет крайне проблематично. Еще проблематичнее будет доказать, что именно у этого человека вы приобрели заряд.

Что касается крупных магазинов, которые имеют на руках разрешение на реализацию пиротехнической продукции, то здесь любые проблемы решать будет намного проще. Как выбирать пиротехнику Выбираем мы, как правило, по высоте, шуму и визуальному эффекту. С одной стороны, это нормально. Удивить окружающих широтой своей души можно и таким способом. Чтобы оружие самовыражения не оказалось чем-то непонятным и неожиданным, нужно знать несколько вещей. В частности, найти на пиротехническом изделии: значок сертификации;

адрес производителя;

срок годности;

инструкцию по применению на русском языке. Также здесь должен быть обозначен радиус воздействия и класс опасности. Эти данные должны обязательно быть на пиротехнике, так как любое такое изделие, попадающие на территорию России, должно пройти сертификацию.

Классы опасности пиротехнических изделий (кратко): Первый класс — фонтаны, хлопушки, бенгальские огни. То, что можно запускать или использовать с рук. Нет ударной волны, нет опасных осколков. Радиус действия — не более полуметра.



Второй класс — петарды, наземные фонтаны и фейерверки, которые разрешается применять исключительно на улице. Ударной волны нет, но радиус действия — до 5 метров.



Третий класс — в основном салютные батареи и ракеты. Использовать можно только на улице, вдали от жилых помещений, так как радиус действия таких изделий достигает 20 метров.



Четвертый класс — профессиональный. С этого класса условие наличия специалиста считается обязательным. Радиус действия — до 30 метров. Также обязательной здесь уже является и лицензия на продажу.



Пятый класс — самый высокий из, скажем так, «гражданских». Использовать такие изделия (как правило, профессиональные салюты, шары, выстреливающие из специальной тубы) имеют право только люди, прошедшие специальную подготовку.



Также для всех классов стоит учесть, что радиус действия указан в идеальных условиях. Малейший ветер — и все может пойти не так, как хотелось бы. Есть еще и два подкласса, но суть использования пиротехнических изделий без привлечения специалистов они не меняют. Подробнее с ГОСТ Р 51270-99 можно ознакомиться по ссылке. Согласно ст. 14.2. КоАП, запрещается продавать пиротехнику детям младше 16 лет, если производитель не указал иные возрастные ограничения.



При этом вам могут продать пиротехнику четвертого и пятого класса, даже если вы не прошли курсы профессионального обучения по эксплуатации пиротехнических изделий. Эти указания даются только для продавцов: использование регламентируется, а продажа — нет.



Но если у вас нет этого документа или специалиста, друга, который профессионально умеет запускать опасные фестивальные шары и батареи салютов — не берите ответственность на себя. Выберите огоньки попроще.

Виды пиротехнических изделий Постараемся вкратце объяснить, что же присутствует на прилавках магазинов пиротехники. Что обозначают все эти названия? Хлопушка. Как правило, достаточно безобидная вещь, которая способна выбросить конфетти или «дождик» на 0,5-1,0 метр. Но есть и более мощные хлопушки. Эффект тот же, но радиус больше. Бенгальский огонь. На расстоянии вытянутой руки, как правило, безопасен. Но не рекомендуется использовать в помещениях. Множество пожаров в праздники происходят именно от таких искр. Петарда. Это те самые вещи, которые не дают спать пару дней до и после Нового года. Уж очень любят их мальчишки в возрасте от 10 до 80 лет. Есть достаточно мощные образцы и достаточно опасные, так что легкомысленно к этой вещи относиться нельзя. Радиус действия может быть велик — до 5 метров. Фонтаны. Столб искр из маленькой (или большой) емкости. Некоторые используют их прямо на праздничном столе, но делать этого ни в коем случае нельзя. Высота столба искр может достигать как 10 см, так и 3-5 метров. В помещении это с очень большой вероятностью может привести к пожару. Римские свечи. По сути, это салютная батарея, но ужатая в одну трубку. Светящиеся искрящие заряды вылетают из нее на расстояния от двух до 15 метров (бывает и более). Выпускать их из рук очень опасно и строжайше не рекомендуется. Ракеты. Объяснять людям аэрокосмической державы, что это, смысла большого нет. Ракета — она и в Африке ракета. Стоит только отметить, что запускать их в жилых кварталах очень опасно. Стабилизатор у них, как правило, достаточно хлипкий, и как поведет себя ракета — непонятно. Если вы являетесь жителем тесного ЖК, такие вещи лучше не использовать. Фестивальные шары. Это уже похоже на то, что мы видим на День города или сможем увидеть в новогоднюю ночь на городских площадях. В комплекте идет специальная туба (труба с днищем) и шары с фитилем. Труба жестко вкапывается в землю или закрепляется, шар с подожженным фитилем опускается внутрь. Отбегаем. Выстрел и разрыв салюта происходит на высоте до 50 метров. По‑армейски — очень похоже на миномет. Батареи салютов. Это такие коробки, где несколько трубок (их может быть любое количество) собраны в одну батарею. По сути — это установка «Град». Короб крепится на землю, поджигается один фитиль, и батарея начинает «работать» вверх, чередуя высоту разрывов и различные эффекты. Венчает это все, как правило, красивый финал. Что касается фестивальных шаров и батарей салютов, то здесь стоит обращать внимание на множество факторов: ветер, дождь, крепление зарядов, провода над местом запуска, деревья и так далее. Если эти пиротехнические изделия валятся набок, ничем хорошим это не заканчивается. По сути, будет произведен обстрел района мелкой артиллерией. Очень опасно.

В правильном магазине, где заботятся о клиентах, можно попросить продавца показать тот или иной эффект или продукт на видео или фотографии. Более того, лучше искать пиротехнику в магазинах, которые работают круглогодично и оказывают услуги по визуальному сопровождению торжеств круглый год. В таких на что-то некачественное нарваться шансов будет гораздо меньше. Что важно проверить при покупке пиротехники Первое, что стоит проверить, — это срок годности. Гарантия производителя четко предполагает использование изделия в пределах указанного срока. Все, что свыше срока, непонятно куда полетит и как взорвется. Также обязательно стоит обратить внимание на целостность фитиля или того, чем объект приводится в действие (шнур, горючая смесь и т.д.). От этого зачастую зависит целостность конечностей. Обломленный фитиль или неисправный шнур могут некрасиво поступить с красивыми пальцами — и не только.

Его молодость не могла получить естественного развития в мире, где катафалки и фейерверки сменяют друг друга слишком часто Владимир Набоков, «Истинная жизнь Себастьяна Найта»

В заключение необходимо обратить внимание на упаковку (этикетки) пиротехнического изделия. Обрывы, надрезы, подтеки и прочие видимые повреждения — это крайне нежелательные вещи в таком опасном деле.

В любом случае, при покупке пиротехнических изделий вы должны четко понимать и отдавать себе отчет в том, что вы планируете использовать предмет повышенной опасности не только для себя, но и для окружающих. Нельзя использовать такие вещи вблизи жилых домов (открытые окна, ниши, балконы), в местах скопления людей и животных и, что особенно важно, в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, иметь дома аптечку желательно в принципе. А держать наготове в таких ситуациях — обязательно. Отметить один Новый год «незабываемо» можно, но лучше, чтобы таких праздников у вас было как минимум 65. Ведь мы живем в замечательное время, когда увидеть первую пенсию — это уже можно расценивать как вызов. Так что будем разборчивы и осторожны.